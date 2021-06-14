Advertisements

أقوال مثيرة لنجل ضحية القتل على يد زوجها: ضربها بشومة وسابها على الأرض

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:43 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
باشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، عن مفاجآت جديدة في واقعة قتل سيدة على يد زوجها بالطالبية، واستمعت لأقوال نجل الضحية، ويبلغ من العمر ١٨ عامًا، أن والده ووالدته كانا في حاله تشاجر دائمًا.

وأفاد نجل الضحية في أقواله، أن والده في هذه المرة قام بضرب والدته بعنف بعصا خشبية "شومة" حتى سقطت على الأرض، وتركها والده مايقرب من ٣ إلى ٤ ساعات حتى فارقت الحياة.

واعترف المتهم،  أنه قام بضربها بعصا خشبية حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وأن زوجته مريضة سرطان، ويوم الواقعة نشب خلافات بينهما مما دفعه لضربها، ولاخفاء جريمته، ذهب لمستوصف طبي واحضر طبيبا، وبتوقيع الكشف الطبي، برر الاصابات التي في جسدها أنها نتيجة سقوطها وأنها مريضة سرطان، فكتب له التقرير الطبي وحصل على تصريح الدفن، ولكن الشك انتاب أشقاء الزوجة واتهموا بقتلها.

وباشرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، التحقيق في مقتل سيدة على يد زوجها بالطالبية، بسبب خلافات زوجية بينهما.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم تعدى على زوجته بالضرب المبرح حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، وقام بالاستعانة بطبيب حديث التخرج بمستوصف طبي لاصدار تصريح بالدفن.

وأمرت النيابة بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، لاعداد تقرير واف عن ملابسات الواقعة.

تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة من القبض على المتهم بقتل زوجته بعدما تعدي عليها بالضرب المبرح في الطالبيه بسبب خلافات بينهما بالطالبية.

كان بلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الطالبيه من شقيقان بوفاة شقيقتهم واتهام زوجها بقتلها، على الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وفاة ربة منزل.

وبعمل التحريات أن المجني عليها توفت نتيجة تعدي عليها زوجها بالضرب بسبب خلافات أسرية، وقام بالاستعانة بطيبي حديث التخرج بمستوصف طبي لاستخراج تصريح الدفن.

أخبار تهمك

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

إحداهما في البريميرليج.. الأهلي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من نصف ساعة

الكشف عن قائمة الغائبين عن الأهلي ضد الترجي في دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 21 ساعة

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ أقل من ساعتين

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ ساعة و 19 دقيقة

بيان إدانة عاجل من مصر

منذ حوالي 6 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 14 ساعة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

تصريح جديد من وزير التربية والتعليم بشأن اوائل الثانوية العامة

منذ حوالي 6 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

04:00 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة