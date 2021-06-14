584 حالة خلال شهر.. تعرف على جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء

تحرص لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، على القيام بدورها، في الاستجابة لجميع الحالات المرضية، التي يتم رصدها في الصحف والمواقع الإخبارية، وعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مكتب خدمة المواطنين، والتي تحتاج إلى تدخلات طبية مختلفة.



وتأتي جهود اللجنة، متماشية مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي المستمرة، بالارتقاء بالقطاع الطبي والصحي، نظرا لما يمثله من أهمية، لكونه على رأس القطاعات المتعلقة بحياة المواطنين، خصوصا في ظل تداعيات جائحة كورونا وتأثيرها على المنظومة الصحية، التي تتصدى عناصرها ببسالة لتلك الحرب التي تشنها الدولة على الجائحة العالمية.



كما تأتي جهود اللجنة، متناسقة مع جهود وزارة الصحة والسكان، في تنفيذ أحد أهم محاول استراتيجية الدولة المصرية لبناء الإنسان المصري، التي نادى بها الرئيس السيسي، والاستثمار في العنصر البشري، من خلال توفير الخدمات الطبية والعلاجية التي يحتاج إليها، على النحو الذي يليق بآدميته.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" جهود لجنة الاستغاثات الطبية بمجلس الوزراء، خلال شهر مايو .



- الاستجابة لـ584 حالة، تم رصدها بالصحف والمواقع الإخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي ومكتب خدمة المواطنين.



- استصدار 100 قرار علاج على نفقة الدولة، من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.



- إنهاء إجراءات 267 عملية جراحية.



- إصدار 20 قرارًا يتعلق بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.



- إنهاء الإجراءات الطبية الخاصة بـ38 حالة من مرضى الأورام وعمليات "الجامانايف"



- تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ26 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.



- توفير الأدوية اللازمة للمواطنين، بإجمالي 87 استغاثة، تم رصدها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع الإخبارية المختلفة.



- رصد 11 منشورا كاذبا على صفحات التواصل الاجتماعي، والتعامل معها بالطرق القانونية.



من جانبه، أثنى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على الجهود التي بذلتها اللجنة الطبية على مدار الفترة الماضية، واهتمامها بالاستجابة للاستغاثات الطبية التي ترد إليها على الفور، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة للحالات الحرجة، فضلا عن توفير الأدوية.