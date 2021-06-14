موعد مباراة أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر





يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره أستراليا على أرضية استاد الكويت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم، وذلك غدا الثلاثاء القادم 15 يونيو.





ويحتل المنتخب الأردن المركز الثاني في جدول ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 14 نقطة.





ويهدف للوصول للنقطة 17 من بوابة منتخب أستراليا وتوسيع الفارق بينه وبين منتخب الكويت صاحب المركز الثالث.





وتنطلق صافرة بداية مباراة الأردن ضد استراليا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.





وتذاع مباراة أستراليًا والأردن في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر عبر قناة Kuwait Sports HD.



