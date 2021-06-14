موعد مباراة أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر

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موعد مباراة أستراليا والأردن في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر
الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:44 م
غدير أحمد
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يستعد منتخب الأردن لمواجهة نظيره أستراليا على أرضية استاد الكويت، في إطار منافسات الجولة العاشرة من تصفيات كأس العالم، وذلك غدا الثلاثاء القادم 15 يونيو.
ويحتل المنتخب الأردن المركز الثاني في جدول ترتيب منتخبات المجموعة برصيد 14 نقطة.
ويهدف للوصول للنقطة 17 من بوابة منتخب أستراليا وتوسيع الفارق بينه وبين منتخب الكويت صاحب المركز الثالث.
وتنطلق صافرة بداية مباراة الأردن ضد استراليا في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.
وتذاع مباراة أستراليًا والأردن في التصفيات المؤهلة لمونديال قطر عبر قناة Kuwait Sports HD.
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