إحداهما في البريميرليج.. الأهلي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

كشفت تقارير صحفية سعودية اليوم الاثنين أن إدارة النادي الأهلي السعودي، برئاسة ماجد النفيعي، بدأت البحث عن عناصر لدعم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد، خاصة في خط الدفاع، وقد وجه النادي أنظاره إلى جمال بلعمري لاعب ليون الفرنسي ورومان سايس مدافع وولفرهامبتون الإنجليزي.





وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي تستهدف دعم دفاع الفريق بشكل أفضل، إذ استقبلت شباكه 56 هدفا ما كلفه خسارة العديد من النقاط على مدار منافسات الدوري السعودي للمحترفين، وحل ثالثا في قائمة أضعف خطوط الدفاع بالموسم المنقضي، بعد العين والوحدة.





وأشارت الصحيفة إلى تواجد عدد من الأسماء الدفاعية على طاولة المفاوضات، منهم الجزائري جمال بلعمري الذي سبق له أن خاض تجربة احترافية مع فريق الشباب السعودي وكذلك رومان سايس، مدافع وولفرهامبتون، والسويدي ماركوس دانيلسون لاعب نادي داليان ييفانج الصيني.





وأضافت أن الإدارة تنتظر أولا تقييم المدرب الجديد بيسنيك هاسي للثنائي البوسني ألفيس شاريتش والروماني ألكسندرو ميتريتا، إذ يرتبط الأول مع النادي منذ يوليو 2019 بعقد يمتد لثلاث سنوات بينما انضم ميتريتا للفريق في أكتوبر الماضي بعقد يمتد لموسم ونصف الموسم.





وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة الأهلي تعتزم التعاقد خلال سوق الانتقالات بعناصر أجنبية قادرة على صناعة الفارق، "فبجانب التعاقد مع مدافع، تعتزم كذلك التعاقد مع لاعبين في وسط الميدان أحدهما صانع ألعاب مميز".



