تبدأ الأحد المقبل.. مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة

يبدأ جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، يوم الأحد المقبل، الموافق 20 يونيو، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس، بالمجاورتين 5 أ، 5 ب، بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية.



ومن المقرر أن تستمر عمليات التسليم حتى يوم الثلاثاء الموافق 10 أغسطس المقبل.



فيما يلي من سطور، تستعرض "الفجر" مواعيد تسليم أراضي الإسكان الاجتماعي للفائزين بها بمدينة برج العرب الجديدة.



أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، سيبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 20 يونيو 2021، وحتى يوم الثلاثاء 10 أغسطس 2021، في تسليم قطع أراضي الإسكان الاجتماعي بالحي السادس، بالمجاورتين 5 أ، 5 ب، بمدينة برج العرب الجديدة، والتي تم طرحها بالقرعة العلنية التكميلية.



ويتم التسليم وفقا لما يلي:





قطع المجاورة 5 ب:



- تسليم القطع من 1 إلى 30، يوم الأحد 20 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 31 إلى 60، يوم الإثنين 21 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 61 إلى 90، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 91 إلى 120، يوم الأربعاء 23 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 121 إلى 150، يوم الخميس 24 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 151 إلى 180، يوم الأحد 27 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 181 إلى 210، يوم الإثنين 28 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 211 إلى 240، يوم الثلاثاء 29 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 241 إلى 270، يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.



- تسليم القطع من 271 إلى 300، يوم الأحد 4 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 301 إلى 330، يوم الإثنين 5 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 331 إلى 360، يوم الثلاثاء 6 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 361 إلى 390، يوم الأربعاء 7 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 391 إلى 420، يوم الخميس 8 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 421 إلى 450، يوم الأحد 11 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 451 إلى 480، يوم الإثنين 12 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 481 إلى 510، يوم الثلاثاء 13 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 511 إلى 540، يوم الأربعاء 14 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 541 إلى 570، يوم الخميس 15 يوليو 2021.



- تسليم القطع من من 571 إلى 600، يوم الأحد 25 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 601 إلى 630، يوم الإثنين 26 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 631 إلى 660، يوم الثلاثاء 27 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 661 إلى 656 يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.





قطع المجاورة 5 أ:



- تسليم القطع من 629 إلى 659، يوم الأربعاء 28 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 660 إلى 690، يوم الخميس 29 يوليو 2021.



- تسليم القطع من 691 إلى 720، يوم الأحد 1 أغسطس 2021.



- تسليم القطع من 721 إلى 750، يوم الإثنين 2 أغسطس 2021.



- تسليم القطع من 751 إلى 780، يوم الثلاثاء 3 أغسطس 2021.



- تسليم القطع من 781 إلى 810، يوم الأربعاء 4 أغسطس 2021.



- تسليم القطع من 811 إلى 830، يوم الخميس 5 أغسطس 2021.



- تم تخصيص الأيام من الأحد 8 أغسطس 2021، حتى الثلاثاء 10 أغسطس 2021، لمن تخلف عن الاستلام في المواعيد السابقة.

