القصير: الزراعة قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والقومي لمصر

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القصير: الزراعة قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والقومي لمصر
الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:58 م
دينا عبد الستار
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أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون مع البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ في دعم الدولة المصرية ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.
وقال وزير الزراعة، إن الزراعة تمثل قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخرًا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي.
و قال وزير الزراعة، ويرجع أهمية قطاع الزراعة لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، موضحًا أن معظم الإنتاج الزراعي مدخل للصناعات يساهم في 17% من الصادرات السلعية ويساهم بحوالي 11% من الناتج المحلي الاجمالي ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.
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