القصير: الزراعة قطاع استراتيجي يتعلق بالأمن الغذائي والقومي لمصر





أكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، على أهمية التعاون مع البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ في دعم الدولة المصرية ومواجهة التحديات الخارجية والداخلية، جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ.





وقال وزير الزراعة، إن الزراعة تمثل قطاعًا استراتيجيًا يتعلق بالأمن الغذائي والأمن القومي لمصر، ومؤخرًا وإثر تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، تزايدت أهمية قطاع الزراعة سواء على المستوى المحلي أو على المستوي الدولي.





و قال وزير الزراعة، ويرجع أهمية قطاع الزراعة لدوره في توفير الحاجات الأساسية للشعوب وتعزيز الأمن الغذائي وتحسين التغذية، موضحًا أن معظم الإنتاج الزراعي مدخل للصناعات يساهم في 17% من الصادرات السلعية ويساهم بحوالي 11% من الناتج المحلي الاجمالي ويستوعب أكثر من 25% من إجمالي القوى العاملة.

