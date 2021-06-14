وزير الزراعة: نصدر نحو 350 سلعة لأكثر من 150 دولة

استعرض السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي امام لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ موقف الصادرات الزراعية المصرية.





وذكر وزير االزراعة أن الصادرات الزراعية تمثل نسبة 17 % من اجمالي الصادرات السلعية، وأن حجم الصادرات العام الماضي أكثر من5.2 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار " 33 مليار جنيه "، مشيرا الى أنه تم ادراج دعم شحن الصادرات الزراعية ضمن برنامج دعمالصادرات.





وأوضح أنه يتم تصدير اكثر من 350 سلعة لأكثر من 150 دولة أهمها دول الاتحاد الاوربي، وروسيا، واليابان، وجنوب شرق أسيا، والدولالعربية، مشيرا الى انه تم فتح 11 سوق اضافية في 2020 .





وأكد أن الوزارة تعمل على زيادة تنافسية الصادرات الزراعية وإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتيةطبقاً للقواعد والمعايير الدولية، مع إتباع أنظمة حديثة فى التتبع والإعتمادات لكل المناطق والمزارع والكيانات التصديرية (المحطات – مراكزالتعبئة – المفارش)، وأيضا تعزيز قدرات المعامل المرجعية المعتمدة دولياً (40 معمل للفحص والتحليل)، والإلتزام بجودة المنتج الزراعى منخلال معايير الصحة والصحة النباتية لزيادة القيمة السوقية للحاصلات المصدرة.