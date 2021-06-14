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نجم أتلتيكو مدريد يكشف عن وجهته المقبلة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:59 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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كشف ألفارو موراتا، مهاجم منتخب إسبانيا ونادي أتلتيكو مدريد، عن وجهته المحتملة بعد انتهاء إعارته مع يوفنتوس.

وكان موراتا يلعب مع يوفنتوس على سبيل الإعارة في موسم 2020/2021 مقابل 10 ملايين يورو، مع إمكانية تمديدها لموسم آخر بنفس المبلغ وأحقية شراء بقيمة 35 مليون يورو.

وتحدث موراتا عن وجهته المحتملة في حواره مع صحيفة "آس" الإسبانية، قائلًا: "لقد تحدثت مع المدير الرياضي في يوفنتوس، ولكن حتى تصبح كل الأمور رسمية، لا يمكنني قول أي شيء آخر"، في إشارة إلى إمكانية استمراره مع السيدة العجوز.

وعن عودة أليجري لتدريب يوفنتوس، تابع: "لن يتغير شيء بعد رحيل بيرلو، أعتقد أن الأجواء مستقرة في النادي رغم الموسم الماضي غير الطبيعي خاصة وأننا غير معتادين على عدم الفوز ببطولة الدوري".

وأتم: "لقد عانينا كثيرًا مع غياب جماهيرنا، لأننا افتقدنا مساندتهم على ملعبنا".

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يوفنتوس موراتا اتلتيكو مدريد

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