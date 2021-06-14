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عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي
الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:01 م
علي نبوي
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر من رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وارتبط اسم بدر بانون بالانتقال لنادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام النادي السعودي بالحصول على خدمات المدافع المغربي.
وقال المصدر إن موسيماني يرفض رحيل بدر بانون عن الأهلي وأكد للجنة التخطيط تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.
وأضاف المصدر بأن موسيماني أبلغ لجنة التخطيط بأن بدر بانون واحد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر ولا يُمكن الاستغناء عنه لحاجة الفريق لخدماته.
ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس عصر غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا،
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