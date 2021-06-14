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عاجل.. موسيماني يحسم موقفه من رحيل نجم الأهلي

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
علي نبوي
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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موقف الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأحمر من رحيل المغربي بدر بانون مدافع الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.


وارتبط اسم بدر بانون بالانتقال لنادي النصر السعودي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة في ظل اهتمام النادي السعودي بالحصول على خدمات المدافع المغربي.


وقال المصدر إن موسيماني يرفض رحيل بدر بانون عن الأهلي وأكد للجنة التخطيط تمسكه باستمرار اللاعب ضمن صفوف الفريق في الموسم المقبل.


وأضاف المصدر بأن موسيماني أبلغ لجنة التخطيط بأن بدر بانون واحد من العناصر الأساسية في صفوف الفريق الأحمر ولا يُمكن الاستغناء عنه لحاجة الفريق لخدماته.


 ويستعد الأهلي للسفر إلى تونس عصر غد الثلاثاء استعدادًا لمواجهة الترجي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا،

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