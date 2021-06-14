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التشيك تتخطي عقبة إسكتلندا في يورو 2020

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:01 م
بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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حق منتخب التشيك فوزًا صعبًا وغاليًا، على حساب إسكتلندا، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم، الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الرابعة في كاس أمم أوروبا لكرة القدم (يورو 2020).

ومنح شيك التقدم للفريق الضيف قبل ثلاث دقائق من نهاية الشوط الأول عندما قفز أعلى من مدافعين ليضع الكرة بضربة رأس في المرمى لكن هدفه الثاني بعد سبع دقائق من الاستراحة ربما سيكون من بين الأجمل في تاريخ البطولة.

واصطدمت الكرة بأحد لاعبي التشيك لترتد إلى شيك الذي لمح خروج الحارس ديفيد مارشال من مرماه وسدد كرة مذهلة بعيدة المدى بقدمه اليسرى داخل الشباك.

وانتزعت التشيك صدارة المجموعة الرابعة من إنجلترا التي تغلبت 1-0 صفر على كرواتيا باستاد ويمبلي أمس الأحد.

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