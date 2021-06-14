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موانئ بورسعيد تسجل تداول 22 سفينة بضائع وحاويات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 04:11 م
بوابة الفجر
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أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن ميناء بورسعيد استقبل 22 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول


وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الاثنين - أن ميناء شرق سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ، بينما يتواجد على الأرصفة 3 سفنومن المنتظر وصول 4 سفن ، مضيفة أن ميناء غرب سجل دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ، بينما يتواجدعلى الأرصفة سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.



وشهد ميناء غرب استقبال السفينة "زمزموجنسيتها توجووذلك لتفريغ 3409 أطنان رخام بالميناء، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق الدائمبين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.

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