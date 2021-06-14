موانئ بورسعيد تسجل تداول 22 سفينة بضائع وحاويات

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ، أن ميناء بورسعيد استقبل 22 سفينة للبضائع العامة والحاويات خلال عمليات التداول.





وأوضحت الهيئة - فى بيان اليوم الاثنين - أن ميناء شرق سجل دخول 4 سفن حاويات وخروج 3 سفن ، بينما يتواجد على الأرصفة 3 سفنومن المنتظر وصول 4 سفن ، مضيفة أن ميناء غرب سجل دخول 3 سفن حاويات وسفينة بضائع عامة ومغادرة سفينة حاويات ، بينما يتواجدعلى الأرصفة سفينتي حاويات وسفينة بضائع عامة.









وشهد ميناء غرب استقبال السفينة "زمزم" وجنسيتها توجو; وذلك لتفريغ 3409 أطنان رخام بالميناء، مشيرة إلى أنه يجري التنسيق الدائمبين الجهات المعنية بالموانئ لتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الموانئ وعمليات الشحن على الأرصفة.