أزهري عن التبرع بالأعضاء بعد الوفاة: يجوز بشرط (فيديو)

قالت نانسي بليغ، موثقة التبرع بأعضائها بالشهر العقاري، إن فكرة تبرعها بأعضائها بعد وفاتها تراودها منذ 9 سنوات، موضحة أنها من فترة قريبة قامت بإجراء عملية جراحية وأوصت قبل الجراحة بالتبرع بجميع أعضاءها والأنسجة التي يمكن نقلها للاستفادة منها إلى أي جسم إنسان آخر للمحافظة على حياته.



وأضافت "بليغ"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "كلام هوانم" المذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، اليوم الاثنين، أنها قرأت فتاوى لدار الإفتاء منذ سنوات، وبناءً عليها صدر قانون رقم 5 لسنة 2010 الخاص بالتبرع بالأعضاء بعد الوفاة وبناءً عليه تم توزيع منشور فني من مصلحة الشهر العقاري ينص على إمضاء الشخص إقرار للتبرع بأعضائه عقب وفاته، وتوثيقه بالشهر العقاري.



وعقب الشيخ حسن الجنايني، أحد علماء الأزهر الشريف، خلال حواره بالبرنامج، قائلًا: "إن الجسد ملك لله، وطالما أن الروح مازالت فيه فإن الإنسان أمين على هذا الجسد، ويثاب على عمل ما ينفعه"، لافتًا إلى أن الرسول –صل الله عليه وسلم- قال: "من استطاع ان ينفع أخاه فلينفع"، ويمكن للإنسان أن يوصيه بالتبرع بالقرنية لإنسان أخر ويثاب على ذلك لكونه لا يترتب عليه تشويه الجسد، فالرسول –صلى الله عليه وسلم يقول: " كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا"، موضحًا أنه يجوز أخذ أعضاء معينة من الميت لنفع شخص حي بشرط ألا يتم الحصول على مقابل ويتم إعادة خياطة الجسد بعد أخذ العضو منه كما كان للحفاظ على كرامة الجسد وكرامة الإنسان.

