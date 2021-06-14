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نائب بالشيوخ: توقيع اتفاقيات التعاون بين مصر والسعودية تعزز حركة الاستثمار بين البلدين

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:10 م
بوابة الفجر
دينا عبد الستار
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قال النائب الدكتور محمد منظور، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، عضو مجلس الشيوخ، إن توقيع مصر والسعودية على العديد من اتفاقيات التعاون بقطاعات التجارة والصناعة والاستثمار والزراعة والصحة والتعليم والنقل والبترول والبيئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، خلال اجتماعات الدورة الـ 17 للجنة التجارية المصرية السعودية، تعكس قوة العلاقات التي تربط مصر والسعودية القائمة على تحقيق المصلحة المُشتركة للشعبين الشقيقين على حد سواء.

وأضاف منظور، في بيان له، اليوم، أن القيادة السياسية فى مصر والسعودية تدعم تعزيز حركة الاستثمارات بين البلدين الأشقاء في كافة المجالات، وفقًا لخطط ورؤى التنمية التي تحملهما كل من رؤية الإدارة المصرية وأيضًا خطط المملكة العربية السعودية، مُؤكدًا أن المملكة العربية السعودية تعد ثاني أكبر مُستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ6 مليارات دولار، مُوضحًا أن الدولة المصرية بكافة مؤسساتها خلال السنوات الأخيرة الماضية بذلت جهود لا يمكن إغفالها لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية وتوفير مناخ ملائم لتعزيز التجارة الخارجية وتشجيع حركة الاستثمار.

كما أكد عضو مجلس الشيوخ، أن مصر أصبحت لديها بنيه استثمارية وتشريعة جاذبة وقوانين جديدة شجعت المُستثمرين على التوسع في مشاريعهم، مُؤكدًا أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات على أرض مصر مما يترتب عليه زيادة معدلات النمو ودفع عجلة التنمية الاقتصادية الشاملة.

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