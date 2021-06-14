رسمياً.. أكرم حسني وهيفاء وهبي يطلقان كليب "لوكنت" عبر يوتيوب





نشر النجم أكرم حسني والسوبر ستار هيفاء وهبي كليب غنائي جديد، هو العمل الغنائي الأول الذي يجمع بينهما؛ ويحمل عنوان "لوكنت" عبر قنواتهما على موقع التواصل الاجتماعي "يوتيوب" والتي ستصدر ك "سينجل" يفتتح موسم الصيف الغنائي هذا العام.





الأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وتوزيع توما، وإنتاج أيديولوچي للإنتاج الفني والإعلامي، وإخراج حسام الحسيني، ومدير التصوير أحمد بشاري، وتم تصوير الكليب الجديد مؤخراً في لبنان.





تبدأ الأغنية بإيقاعات حديثة خفيفة راقصة تعتمد على الإيقاع مع حوار ارتجالي بين أكرم وهيفاء حول تيمة "لو كنت" ويفترض كل منهما ماذا لو لم يكن انسانا فماذا سيصبح ؟ من خلال طرح افكار توضح طريقة تفكير الرجل و المرأة في هذا الشأن. وتستمر الألحان ليقدما حواراً كوميدياً يحمل لمحة من التحدي مع تصاعد الإيقاع وهبوطه ليحمل الكلمات بأغنية ستغير وجه الصيف القادم وسيكون لها مكانها في الاحتفالات وعلى الشواطئ وفي التجمعات.





وعلق أكرم حسني قائلا: "بداية جديدة لمفاجأت كثيرة قادمة إن شاء الله". وأضاف أكرم أن هيفاء وهبي نجمة كبيرة و ذكية ولها شعبية وجمهور كبير في مصر ولبنان والوطن العربي والعمل معها إضافة لأي فنان أو فنانة على المستويين الفني والانساني أيضاً.





الجدير بالذكر أن أكرم حسني أطلق أمس هاشتاج #لو_كنت مع صورة جديدة وكتب عليها "لو كنت شكل هندسي كنت هميل للانحراف" بالتزامن مع نشر الفنانة هيفاء وهبي صوره جديدة معلقه عليها " لوكنت عين مغمضه كنت ابقي برضه شايفه" بنفس الهاشتاج، وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولاً على تويتر في مصر ولبنان، وشارك الهاشتاج عدد كبير من نجوم الفنان.



