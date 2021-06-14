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على اليوتيوب.. "وقت مش مناسب" جديد أحمد جمال

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:16 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولى
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طرحت شركة "مزيكا" للنجم أحمد جمال أغنيته الجديدة "وقت مش مناسب" وهى أغنية درامية عاطفية، يصرح فيها عن مشاعره تجاه حبيبه، وينهى علاقة ارتباط لم تكن مناسبة.. أغنية "وقت مش مناسب" هى الأغنية السابعة من ألبومه الجديد.

أغنية "وقت مش مناسب"، من كلمات أمير طعيمة وألحان عزيز الشافعى وتوزيع موسيقى أحمد عبد السلام، وهى الأن على اليوتيوب وجميع المتاجر الإلكترونية ومحطات الراديو، وتقول كلماتها:
اعذرينى لو اتصلت فى وقت يمكن مش مناسب
اوعى تفتكرينى يعنى ناوى أعاتب ولا أحاسب
الحقيقه إنى بانهى حكاية بايخة وافضها
كنت باتنازل كتير وياريتنى بعد ده كله عاجب

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