10 معلومات لا تفوتك عن المغربي إدريس فتوحي صفقة الزمالك المنتظرة (تقرير)

بات المغربي إدريس فتوحي، لاعب فريق أهلي جدة السعودي السابق، قريبًا من الانتقال إلى النادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وذلك لتدعيم الفريق الأبيض بداية من الموسم المقبل.





وأكدت تقارير صحفية أن النادي الزمالك توصل إلى اتفاق مع فتوحي على ضمه لمدة 3 مواسم، على أن يتقاضى مليونا و200 ألف دولار في الموسم الواحد، بعدما فسخ نادي أهلي جدة عقد اللاعب مؤخرًا وأصبح حرًا.





من هو إدريس فتوحي صفقة الزمالك المنتظرة؟





- إدريس فتوحي من مواليد 30 سبتمبر لعام 1989 ويبلغ عمره 32 عامًا.





- يبلغ طول فتوحي 1.83 سم ويجيد اللعب في مركز خط الوسط، كذلك مركزي صانع الألعاب والجناحين الأيسر والأيمن.





- بدأ فتوحي مسيرته الكروية بنادي الوداد البيضاوي، وعندما بلغ 16 عامًا، شارك في برنامج "القدم الذهبي" الذي كان يبث على قناة الأولى المغربية، وكان الفائز في البرنامج سنة 2007.





- لعب "فتوحي" في فريق الرديف بنادي لوهافر الفرنسي قبل تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 2008، لكنه لم يحظى بفرصة المشاركة مع الفريق ولعب مباراة وحيدة ولم يسجل أهداف.





- انتقل اللاعب المغربي لنادي استر الفرنسي عام 2009 واستمر حتى 2013 وشارك في 96 مباراة وسجل 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، وحصل على 15 بطاقة صفراء وتعرض للطرد مرة وحيدة.





- تعاقد نادي عجمان الاماراتي مع "فتوحي" عام 2013 ولعب معه 3 سنوات، وشارك في 44 مباراة وسجل 7 أهداف وصنع 4 أهداف وحصل على 10 انذارات.





- انتقل اللاعب المغربي إلى الخريطيات القطري عام 2016 ولعب معه 3 أشهر فقط، قبل انتقاله إلى دبا الفجيرة الاماراتي واستمر معه حتى 2019 ولعب 63 مباراة سجل 9 أهداف وصنع 8 وحصل على 11 انذارًا، وبطاقتين حمراء.





- توجه ادريس فتوحي إلى السعودية وانضم لصفوف نادي الحزم موسم 2019 – 2020، ولعب معه 30 مباراة سجل 3 أهداف وصنع 5 أهداف وحصل على 3 انذارات.





- في أكتوبر 2020 انتقل لنادي الأهلي السعودي ولعب معه 28 مباراة وسجل 3 أهداف وصنع مثلها وحصل على 6 انذارات.





- تبلغ قيمة النجم المغربي التسويقية على موقع ترانسفير ماركت (1.10 مليون يورو).



