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التضامن: لقاء للنهوض بالمجتمع المحلي والتوعية بالمجالات المختلفة غدا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:23 م
بوابة الفجر
آيات عامر
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تعقد نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، لقاء في إطار خطة الوزارة للنهوض بالمجتمع المحلي والتوعية بالمجالات المختلفة والتعريف بالبرامج القومية التي تتبناها الدولة والوزارة.

وتقام الفعالية غدا الثلاثاء، في تمام الساعة الـ٩.٣٠ بالدور الأول بمسرح وزارة التضامن الاجتماعي.

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