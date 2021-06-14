نائب وزير السياحة والآثار تتفقد أعمال تطوير مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون (صور)



حيث تم الانتهاء من اعمال العلامات الإرشادية وتطوير الطرق ورصفها حيث يستطيع السائح والاتوبيسات السياحية الوصول الي المنطقة بسهولة، مؤكده علي أهمية المشروع تطوير مسار العائله المقدسه والسياحة ودورها فى دعم الإقتصاد والتعارف بين الشعوب كأحد أهم اهداف السياحة وتبادل الثقافات ونشر الود والتسامح.



كما قام الحضور بزيارة بيت الوادى، ودير الانبا بيشوى والتقوا مع نيافة الانبا اغابيوس رئيس الدير الذى رحب بهم مؤكدا على الدور الكبير للسيد الرئيس فى تنفيذ المشروعات القومية الكبرى وكذا تطوير مسار العائله المقدسة، ودير السريان والتقوا نيافة الانبا متاؤوس رئيس الدير، وتفقدوا القبة البانورامية والموقع المحدد لنقلها إليه.



كما تفقدول أعمال الطريق الجديد وأماكن التخييم بطريق ديرى الانبا بيشوى والسريان حيث من المقرر تنفيذ المخيمات وتشمل عدد 3 مخيمات بتكلفة 9 مليون جنية بعدد 3 مناطق، والمنطقة الاولى على مساحة 6200 م2 وتقع فى اول تقاطع طريق بنى سلامة مع طريق الانبا بيشوى، والمنطقة الثانية على مساحة 700 م2 وتقع على طريق الانبا بيشوى، والمنطقة الثالثة على مساحة 4500 م2 وتقع على طريق دير البراموس، واختتمت الجواة بتفقد نبع الحمراء.

يعد مسار العائلة المقدسة من أكبر المسارات الدينية في العالم كما ان رحلة العائلة المقدسة تحمل الخير لمصر، ووهناك ملايين السياح بدول العالم يرغبون في زيارة هذا المسار الذى يبلغ ٣٥٠٠ كيلو متر مربع وقضاء أوقات طويلة فيه بإعتبار تلك الرحلة تعد رحلة روحانية وتثقيفية وعلاجية ودينية.حيث تقوم الدولة المصرية بإحياء مسار العائلة المقدسة باعتباره أحد أهم المشروعات القومية التى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والكنيسة القبطية المصرية والمحافظات المعنية.وفي ذات السياق، قامت الدكتورة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمهندس عادل الجندي المنسق الوطني لمشروع العائلة المقدسة في مصر، بجولة تفقدية لمسار العائلة المقدسة بوادي النطرون للوقوف على كافة الاعمال التى تم تنفيذها بتكلفة إجمالية 76 مليون جنية.وتشمل أعمال التطوير البوابة الرئيسية لمدخل مدينة وادى النطرون ومتابعة أعمال تركيب اللوحات الإرشادية والبانرات، كما تم متابعة الطريق الدائرى واعمال الرصف والمنفذ بنسبة 100 %، وتشمل أعمال المسار رصف وتوسعة عدد 4 طرق بطول 26 كيلو متر وبتكلفة ٤٤ مليون وهى "رصف وتوسعة طريق الانبا بيشوى بطول 1.5 كم وبتكلفة 3.4 مليون جنية، رصف وتوسعة طريق بيت الوادى بطول 1.2 كم وبتكلفة 2.2 مليون جنية، رصف وازدواج طريق دير البراموس بطول 6 كم وبتكلفة 19 مليون جنية، رصف باقى الطريق الدائرى بطول 18 كم وبتكلفة 19.4 مليون جنية".كما تم متابعة أعمال الإنارة والتى تشمل عدد 2 طريق بطول 24 كم وبتكلفة 26.2 مليون جنية والخاصة بتنفيذ الطريق الدائرى حيث تم توريد وتركيب عدد 9 محولات جهد متوسط لاستيعاب الاحمال الجديدة للانارة وكذا تركيب 1081 كشاف و462 عمود مزدوج و157 عمود مفرد وتم الانتهاء من كافة اعمال الانارة بنسبة 100%.وتفقد الحضور أعمال زراعة النخيل بالمسار بعدد 2 طريق بطول 26 كم وبكلفة 3.6 مليون جنية حيث سيتم زراعة 1200 نخلة مثمرة وتم الانتهاء من زراعة 600 منهم بنسبة 50%، وأعمال تنفيذ اللوحات الاشادية والتى تشمل تركيب 31 لوحة ارشادية وبانر على الطريق بتكلفة 2.2 مليون جنية وبنسبة تنفيذ 100%.وأكد محافظ البحيرة، على أن تطوير مسار رحلة العائلة المقدسة بمدينة وادي النطرون يعد من المشروعات القومية الهامة التي توليها المحافظة إهتمامًا بالغًا وهو ضمن خطط التنمية المستدامة التي يرعاها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وذلك من خلال تطوير ورفع كفاءة المنطقة المحيطة بها وإضفاء مظهرًا تراثيًا وجماليًا عليها بما يليق بمسار العائلة المقدسة لتكون مؤهلة لإستقبال الوفود السياحية من كل دول العالم وتوفير كافة سبل الراحة لهم وإستغلال هذا الأثر العظيم في جذب السياحة وتعظيم الموارد الإقتصادية والتنموية للمحافظة بجانب توفير فرص عمل للشباب.وأشار أن أعمال تطوير المسار والمنطقة بلغت 76 مليون جنية "تمويل ذاتي من المحافظة ودعم من وزارة السياحة" لإستكمال أعمال التطوير بالمنطقة، كما أكد أنه تم الانتهاء من تطوير البنية التحتية داخل محافظة البحيرة حوالي ٣٠ كم تأهيل للطرق المؤدية للمسارات لأديرة الانبا بيشوي ودير الانبا مقار ودير البراموس ودير السريان وذلك لخدمه المواطنين الزائرين لتلك المنطقة حيث انها منطقة لها تاريخ عظيم وسيتم الإعلان عن تشغيل المسار قريبا بعد الانتهاء من كافة التجهيزات.ومن جانبها أكدت نائب وزير السياحة والآثار، إن زيارة مسار العائلة المقدسة بوادي النطرون هي احدي النقاط ال ٢٥ اللي تهتم وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية تحت إشراف الدولة بتطويرها وتطوير طريقه الوصول اليها واستضافة الزائرين الأجانب لانها إضافه الي مقومات مصر السياحية لدينا أيضا سياحة روحانية ودينية.