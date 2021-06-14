تعرف على موعد مباراة إيطاليا المقبلة في يورو 2020

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تعرف على موعد مباراة إيطاليا المقبلة في يورو 2020
الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:31 م
غدير أحمد
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يستعد المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره سويسرا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020".
ويواجه منتخب إيطاليا نظيره سويسرا، يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري.
وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.
والجدير بالذكر أن منتخب إيطاليا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.
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