تعرف على موعد مباراة إيطاليا المقبلة في يورو 2020

يستعد المنتخب الإيطالي الأول لكرة القدم، لمواجهة نظيره سويسرا، في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في بطولة كأس أمم أوروبا " يورو 2020".





ويواجه منتخب إيطاليا نظيره سويسرا، يوم الأربعاء المقبل الموافق السادس عشر من شهر يونيو الجاري.





وتنطلق صافرة بداية المباراة عند الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر بتوقيت أبوظبي.





والجدير بالذكر أن منتخب إيطاليا يحتل المركز الأول في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط، بينما يتواجد منتخب سويسرا المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.



