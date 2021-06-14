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نفيا للشائعات.. نجمي بيراميدز سمن على عسل

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:31 م
بوابة الفجر
محمد زويد
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أصر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبد الله بكري وإسلام عيسى على نفي الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول دخولهما في مشادة خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري.

وأشارت تقارير صحفية دخول عيسي وبكري في مشادة عنيفة مؤخرا استعدادا لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.

وحمل عبد الله بكري زميله إسلام عيسى خلال توجههما لخوض التدريب للتأكيد على أن العلاقة بينهما قوية للغاية وردا على الشائعات الأخيرة.

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بيراميدز الدوري المصري

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