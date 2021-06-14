نفيا للشائعات.. نجمي بيراميدز سمن على عسل









أصر ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز عبد الله بكري وإسلام عيسى على نفي الشائعات التي ترددت مؤخرًا حول دخولهما في مشادة خلال تدريبات الفريق الأخيرة استعدادًا لمواجهة سموحة في الدوري المصري.





وأشارت تقارير صحفية دخول عيسي وبكري في مشادة عنيفة مؤخرا استعدادا لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في الدوري الممتاز على استاد الدفاع الجوي.



