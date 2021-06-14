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الكنيسة تحتفل بتذكار سيامة البابا تواضروس أسقفا عاما

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:51 م
بوابة الفجر
ماريان ناجى
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية غدا بتذكار
سيامة قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية أسقفًا عام مساعد لنيافة الأنبا باخوميوس في البحيرة بيد مثلث الرحمات قداسة البابا شنوده الثالث، ومعه أيضًا في السيامة أصحاب النيافة الأنبا رافائيل والأنبا سوريال والأنبا غبريال..

ويتقدم المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي بتهنئة خاصة لقداسة البابا وجميع الأساقفة بتذكار السيامة، الرب يحفظ حياتهم ويديم ويبارك خدمتهم ويعطيهم سلام وطمانينة وحكمة ونعمة. وإلى منتهى الأعوام.

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