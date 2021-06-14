خالد الجندي: كورونا نتاج البطر على النعم (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حالة البطر على النعمة يكون فيها الإنسان غير قادر على صيانة النعمة لكونه زهد فيها فيتمرد عليها.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن كل مدمن لديه حالة بطر؛ لكونه زهد في الصحة فقرر تعطيل عقله وإزاحة تفكيره، مشددًا على أن الهروب من المشكلات ليس بتغليب العقل، مستنكرًا الشباب الذين يقوموا بسباق هيسيتري بسيارتهم على الطرق السريعة، معقبًا: "دول زهقوا من النعمة ومن حياتهم وسياراتهم".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العالم قبل ظهور جائحة كورونا كان يعيش في حالة من البذخ الشديد، حيث كان هناك سيارات من الذهب الخالص، ومن يقوموا بإقامة حفل زفاف بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه، مع استيراد مغنيين وراقصات من الخارج بما يؤكد البطر على النعمة، معتبرًا أن كورونا من نتاج البطر على النعم.



ونوه، بأن علاج البطر على النعم بمصاحبة أهل الله من العباد والفقراء، والتي تكسر القلب وتشعر بالنعمة وتحفظ للنفس هيبتها وتربط الإنسان بعبادة الشكر.