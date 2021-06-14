Advertisements

خالد الجندي: كورونا نتاج البطر على النعم (فيديو)

الإثنين 14/يونيو/2021 - 05:52 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن حالة البطر على النعمة يكون فيها الإنسان غير قادر على صيانة النعمة لكونه زهد فيها فيتمرد عليها.

وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين، أن كل مدمن لديه حالة بطر؛ لكونه زهد في الصحة فقرر تعطيل عقله وإزاحة تفكيره، مشددًا على أن الهروب من المشكلات ليس بتغليب العقل، مستنكرًا الشباب الذين يقوموا بسباق هيسيتري بسيارتهم على الطرق السريعة، معقبًا: "دول زهقوا من النعمة ومن حياتهم وسياراتهم".

وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن العالم قبل ظهور جائحة كورونا كان يعيش في حالة من البذخ الشديد، حيث كان هناك سيارات من الذهب الخالص، ومن يقوموا بإقامة حفل زفاف بتكلفة تصل لـ 100 مليون جنيه، مع استيراد مغنيين وراقصات من الخارج بما يؤكد البطر على النعمة، معتبرًا أن كورونا من نتاج البطر على النعم.

ونوه، بأن علاج البطر على النعم بمصاحبة أهل الله من العباد والفقراء، والتي تكسر القلب وتشعر بالنعمة وتحفظ للنفس هيبتها وتربط الإنسان بعبادة الشكر.

أخبار تهمك

10 معلومات لا تفوتك عن المغربي إدريس فتوحي صفقة الزمالك المنتظرة (تقرير)

منذ ساعة و نصف

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 49 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

إحداهما في البريميرليج.. الأهلي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 22 ساعة

حقيقة عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد

منذ أقل من ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة