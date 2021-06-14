بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

يستعد مسئولو اللجنة المؤقتة المكلفة بإدارة مهام نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، لتدعيم خط الهجوم بالفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية بناءٍ على رغبة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون.





ودخل المهاجم الكونغولي بن مالانجو، لاعب الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، دائرة اهتمامات المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لضمه في الصيف الجاري.





وتألق بن مالانجو مع الفريق الكروي الأول بنادي الرجاء الرياضي المغربي، بشكل لافت للنظر مع فريقه في بطولة كأس الكونفدرالية لاسيما مواجهتي بيراميدز فى دور المجموعات.





وعلم " الفجر الرياضي " أن مسئولى القلعة البيضاء سيتابعوا بن مالانجو خلال مواجهتي دور نصف النهائي من بطولة كأس الكونفدرالية أمام بيراميدز، لحسم الموقف النهائي من ضم اللاعب.





ويعاني فريق الكرة الأول بنادي الزمالك في الفترة الأخيرة هجوميا بعد احتراف مصطفى محمد إلى نادي جالطة سراي التركي، ولم ينجح مروان حمدى وسيف الدين الجزيري في إقناع المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، لذلك يبحث المدير الفني للفريق عن مهاجم بإمكانيات خاصة خلال الفترة المقبلة.



