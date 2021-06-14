خالد الجندي: نكران ما يحدث من إنجازات بطر على النعمة (فيديو)

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن هناك دول كانت تتصدر المشهد في المال والسياحة والأموال والبترول والأن أصبحت في معسكرات الإغاثة.



وأضاف "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، اليوم الاثنين،: "اللهم لك الحمد على رئيسينا ولك الحمد على جيشنا ولك الحمد على نعمة شعبنا وبلدنا"، مشددًا على أن من لا يعرف قيمة رئيسيه وبلده وجيشه لديه بطر على النعمة، معقبًا: "مفيش نعمة افضل من أنك تلاقي إصلاح في كل مكان، والبطر أنك تنكر ما يحدث من انجازات".



وتابع عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، أن أزمة مياه النيل تجعل المواطن يقدر نعمة المياه التي يهدرها في رشها بالشوارع، مناشدًا بتعود الأبناء على شكر النعمة، من خلال إغلاق النور لفترة والجلوس في ظلام تام لمعرفة معاناة من سلب من نعم البصر والتعود على شكر النعمة، وهكذا.

