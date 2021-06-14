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حقيقة عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد
الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:00 م
محمد الدمتناوي
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وضح خاميس رودريجيز، صانع ألعاب نادي إيفرتون، إمكانية عودته مرة أخرى إلى ريال مدريد بعدما عاد إليه المدرب، كارلو أنشيلوتي.
وتعاقد نادي ريال مدريد مع الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ليكون بديلًا للفرنسي زين الدين زيدان، والذي أعلن رحيله عن الفريق الملكي.
وانتقل خاميس إلى إيفرتون في الميركاتو الصيفي الماضي، من ريال مدريد بعقد لمدة عامين ليعمل مع أنشيلوتي الذي كان يقود الفريق الإنجليزي وقتها.
وتحدث خاميس رودريجيز عن الأمر في تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية، قائلًا: "لا أعلم، لا اعتقد ذلك، لننتظر ماذا سيحدث، إذا بقيت موسمًا آخرًا في إيفرتون فلا بأس بذلك".
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