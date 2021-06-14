انقلاب سيارة نقل محملة بـ40 طن رمال بالمنيا

انقلبت سيارة نقل محملة بـ40 طن رمال، بممشي يتم إنشائه علي الضفة الغربية لترعة الإبراهيمية في مركز ديرمواس بجنوب محافظة المنيا، دون وقوع وفيات أو مصابين.



وكان مدير المشروعات بالإدارة الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومينة ديرمواس، أبلغ المهندسة نبيلة علي رئيس المدينة، بأنه في أثناء تفريغ سيارة نقل محملة بـ ٤٠ طن من الرمال يحتاجها العمل بمشروع إنشاء ممشي علي الضفة الغربية بترعة الإبراهيمية، انقلبت السيارة بحمولتها فوق حائط الممشي مما أسفر عن انهيار جزء من الحائط، وجري إبلاغ غرفة عمليات المحافظة، وتم الاستعانة بعدد من المعدات لرفع السيارة، واستئناف الأعمال حيث أن المشروع مازال تحت الإنشاء والجهة المسند لها التنفيذ هي المسئولة عن إصلاح الإتلاف جراء انقلاب السيارة.



يشار أن الوحدة المحلية بمركز ديرمواس، تجري حاليا أعمال إنشاء ممشي علي ترعة الإبراهيمية ليكون كورنيشا ومتنفسا لأهالي المدينة، وحرصا علي المال العام ولتحقيق أكبر استفادة من كمية الحديد المستخدم من قبل والذي كان مقررا بيعه خردة بثمن زهيد، أخذت رئيس المدينة الرأي الفني للمختصين والمهندسين بالوحدة باصدار توجيهات بتركيب كمية الحديد المستعمل المشار أليه وتضمين ذلك ضمن المقايسات علي أن يتم دهانه، توفيرا للمال العام وحرصا عليه.



وأكدت الوحدة المحلية في بيان أصدرته قبل ساعات علي الاستمرار في تنفيذ خطط الدولة الطموحة بكل دقة وبمنتهي الجد والأمانة لتحقيق أعلي درجة من جودة الحياة للمواطن والتي يتغير معها وجه الحياة في مصر.

