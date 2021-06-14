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زعيمة "حزب الخير" التركي توجه هجوم حاد لأردوغان ونظامه

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:06 م
بوابة الفجر
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تواصل المعارضة التركية هجومها على نظام الرئيس رجب طيب أردوغان، إذ وصفته بـ"المستبد الذي يرى معارضيه انقلابيين". 

 

وفي هذا الصدد، قالت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير" المعارض، إن "العقلية التي تدير البلاد تتهم كل معارض بالخيانة والإرهاب والانقلاب".

 

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها أكشينار، خلال اجتماع الكتلة البرلمانية لحزبها، ونقلها الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة.


 
  

وأشارت إلى أن "من حق أي شخص الكشف عن رأيه بأي مجال، لكن كيف يحدث هذا وهناك عقلية تقود تتهم كل معترض بالخيانة والإرهاب والانقلاب".

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