رئيس قطاع مياه النيل الأسبق: الملء الثانى لسد النهضة هذا العام يعتبر تحديًا لمصر والسودان

صرح الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق أن الملء الثاني لسد النهضة هذا العام يعتبر تحديًا لدولتي المصب مصر والسودان، مؤكدًا أن الدولة الأثيوبية تستخدم سد النهضة للإبتزاز السياسي لدولتي المصب.



وأشار الدكتور عبدالفتاح مطاوع خلال تصريح خاص لـ " الفجر " إلى أهمية مجلس جامعة الدول العربية في دعم الجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية في إظهار حقيقة الوضع الحالي الذي وصلت إليه مفاوضات سد النهضة.



وقال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق انه بناءً على هذا المجلس سيكون هناك رسائل من جامعة الدول إلى المنظمات الإقليمية والدولية بالنتائج التي وصلت لها فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.



الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تعقد إجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية، غير عادي بالدوحة غدًا، لبحث تطورات قضية سد النهضة.

