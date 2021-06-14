Advertisements

رئيس قطاع مياه النيل الأسبق: الملء الثانى لسد النهضة هذا العام يعتبر تحديًا لمصر والسودان

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
مصطفى الملاح
Advertisements
صرح الدكتور عبد الفتاح مطاوع رئيس قطاع مياه النيل الأسبق أن الملء الثاني لسد النهضة هذا العام يعتبر تحديًا لدولتي المصب مصر والسودان، مؤكدًا أن الدولة الأثيوبية تستخدم سد النهضة للإبتزاز السياسي لدولتي المصب.

وأشار الدكتور عبدالفتاح مطاوع خلال تصريح خاص لـ " الفجر " إلى أهمية مجلس جامعة الدول العربية في دعم الجهود الدبلوماسية المصرية والسودانية في إظهار حقيقة الوضع الحالي الذي وصلت إليه مفاوضات سد النهضة.

وقال رئيس قطاع مياه النيل الأسبق انه بناءً على هذا المجلس سيكون هناك رسائل من جامعة الدول إلى المنظمات الإقليمية والدولية بالنتائج التي وصلت لها فيما يتعلق بأزمة سد النهضة.

الجدير بالذكر أن جامعة الدول العربية تعقد إجتماعًا على مستوى وزراء الخارجية، غير عادي بالدوحة غدًا، لبحث تطورات قضية سد النهضة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مفاوضات سد النهضة مصر مجلس جامعة الدول العربية سد النهضة رئيس قطاع مياه النيل الأسبق الملء الثاني السودان الدكتور عبد الفتاح مطاوع أزمة سد النهضة إثيوبيا

أخبار تهمك

10 معلومات لا تفوتك عن المغربي إدريس فتوحي صفقة الزمالك المنتظرة (تقرير)

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 22 ساعة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 3 ساعات

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 3 ساعات

إحداهما في البريميرليج.. الأهلي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

منذ أقل من ساعتين

مصر توجه تحذير من نار لـ" إثيوبيا" وخيار الحرب بات مطروحا في خطاب دبلوماسي

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

منذ ساعتين و 16 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ ساعتين و 47 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة الا ربع

حقيقة عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد

منذ ساعة الا ربع

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الأسبق: مصر يديها ليست مغلولة في أزمة سد النهضة

وزراء الخارجية العرب يرفضون أي إجراء يمس بحقوق أطراف مياه النيل

تعنت إثيوبي وتدخل إسبانيا.. أحدث تطورات ملف سد النهضة

مدبولي: لابد من التوصل لاتفاق قانوني ملزم لملئ سد النهضة (فيديو)

خبير مياه: تصريحات ترامب حول سد النهضة أضعفت موقف أثيوبيا

الملء الثاني في موعده.. استمرار الاستفزاز الإثيوبي بشأن سد النهضة

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

03:27 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة