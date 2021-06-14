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الأمن العام يضبط 5 أشخاص لإتجارهم في الألعاب النارية بدون ترخيص

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:08 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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تمكنت جهود أجهزة وزارة الداخلية من مكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى الألعاب النارية، وقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (5 أشخاص) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى الإتجار بالألعاب النارية "بدون ترخيص"، وقيام 3 منهم بجلبهاعن طريق التهريب من إحدى الدول، وقيام أحدهم بعرضها للبيع عن طريق إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"والتواصل مع عملائه من خلالها وإتمام البيع من خلال محفظة بنكية خاصة بأحد البنوك، وتحويلات نقدية عن طريق إحدى شركات الإتصالات، وشحنها للمحافظات بواسطة أحدهم.

كما توصلت التحريات إلى تحديد عدد من المُتعاملين معهم فى عددمن المحافظات (9 أشخاص - لأحدهم معلومات جنائية).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بمحال إقاماتهم، بمأموريةبرئاسة قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن (الغربية – جنوب سيناء - مطروح - الإسكندرية - القليوبية - الدقهلية - الإسماعيلية) وأمكن ضبطهم عدا إثنين منهم، وعثر بحوزتهم على ( 7 مسدسات مُحدث صوت - 1083طلقة مُحدث صوت - 9 جراب طبنجة)، وكذا عدد (17) كرتونة بداخلها كمية من الألعاب النارية مختلفة الأنواع.

وبمواجهة المتهمين إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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