مصدر أمني يكشف حقيقة تعدي فرد شرطة على شخص بالقليوبية





وتم تحرير مذكرة صلح بين الطرفين وصرفهمعقب إتخاذ الإجراءات القانونية دون ثمة تجاوز أو تعدى من قبل أيًا من أفراد الشرطة.

نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى بشأن الإدعاء بتعرض أحد الأشخاص–مقيم بمحافظة القليوبية، للإعتداء بالضرب والسب من قِبل أحد أفراد الشرطة داخل إحدى المستشفيات الحكومية بالقاهرة.وأكد المصدر أن ما تم تناوله فى هذا الشأن عارٍ تماما من الصحة جملة وتفصيلًا.. وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى أنه حال قيام الشخص المشار إليه بزيارة والدته (إبان فترة حجزها بإحدى المستشفيات)، وبصحبته(خطيبته - مقيمة بمحافظة القليوبية) حدثت مشادة كلامية بينها وبين إحدى الممرضات لعدم إتباعها تعليمات الزيارة، ولدى قيام الممرضة بإستدعاء الأمن الإدارى بالمستشفى.. حدثت مشادة كلامية بينهم وبين بعض أفراد الأمن الإدارى تطورت إلى مشاجرة تعدى فيها الشاكى سالف الإشارة إليه على الأمن الإدارى للمستشفى، وتوجهوا على إثر ذلك لمقر نقطة الشرطة بالمستشفى.