Advertisements

النيابة العامة تكشف تفاصيل تعدي متسابق ذا فويس على طفل بحلوان

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:53 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
Advertisements
أمرت النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام بإيداع الطفل «معاذ عيسى» أسبوعًا بإحدى دور الملاحظة لاعتدائه على آخر بأداة.

حيث تلقت «النيابة العامة» بلاغًا من والد الطفل المجني عليه مفادُه نشوب مشادَّة بين ابنه وبين الطفل المتهم «معاذ عيسى» تعدى خلالها الأخير على الآخر بمفتاح كان بحوزته، فأحدث بجمجمته شرخًا نُقل على إثره للمستشفى، فتولت «النيابة العامة» التحقيقات.

حيث انتقلت لسؤال الطفل المجني عليه فتبينت من الطبيب المعالج عدم السماح بسؤاله لسوء حالته الصحية، واطلعت على التقرير الطبي المحرَّر بإصابته والثابت فيه وجود جرح قطعي بفروة الرأس لانغماس جسم معدني بها مخترقًا عظام الجمجمة مؤديًا لكسر فيها، وأنه أجريت عملية جراحية استخرج خلالها الجسم المعدني المعتدى عليه به (مفتاح)، فتحفظت «النيابة العامة» عليه.

وسألت «النيابة العامة» طفلًا شاهد حدوث الواقعة، فقرر تعدي المتهم على المجني عليه بسلسلة مفاتيح اخترق أحدها رأس الأخير، وذلك على إثر مشادَّة بينهما، فأمرت «النيابة العامة» بضبطه وإحضاره، وباستجوابه نفى قصده التعدي على المجني عليه وادعى أنهما خلال تشاجرهما -على إثر مشادة بينهما- دفع تعدي المجني عليه عنه وهو ممسك بسلسلة مفاتيح، فاستقر أحدها برأس المجني عليه وحدثت إصابته.

هذا، وقد أمرت «النيابة العامة» بإيداع الطفل المتهم إحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع، وأخطرت «خط نجدة الطفل» بالواقعة لاتخاذ إجراءاته، وجارٍ استكمال التحقيقات.

أخبار تهمك

إحداهما في البريميرليج.. الأهلي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 9 دقيقة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

منذ ساعتين و 30 دقيقة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد

منذ ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 23 ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

10 معلومات لا تفوتك عن المغربي إدريس فتوحي صفقة الزمالك المنتظرة (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ نصف ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

06:32 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة