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وزير التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:29 م
بوابة الفجر
مارينا بشارة
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أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالي:

● الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث.
● الدكتور محمد أحمد ماضي أحمد، عميدًا لكلية فنون تطبيقية جامعة بني سويف.
● الدكتور رجب كامل محمد محمود، عميدًا لكلية تربية رياضية جامعة الوادي الجديد.

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