وزير التعليم العالى: قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاثنين، عن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.



وجاءت التعيينات على النحو التالي:



● الدكتور حسان حمدي عبدالرحمن نعمان، نائبًا لرئيس جامعة سوهاج لشئون الدراسات العليا والبحوث.

● الدكتور محمد أحمد ماضي أحمد، عميدًا لكلية فنون تطبيقية جامعة بني سويف.

● الدكتور رجب كامل محمد محمود، عميدًا لكلية تربية رياضية جامعة الوادي الجديد.