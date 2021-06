سيسكو تجلب مميزات جديدمة لمنصتها "Webex"

أعلنت شركة سيسكو الكشف عن منصة Webex Suite الجديدة كليًا التي تتضمن الابتكارات التي ستكون بمثابة دعائم لبيئات العمل والفعاليات الهجينة الشاملة لتوفر مستويات غير مسبوقة من المرونة والتخصيص للجميع. وصرحت الشركة بأن هذه الخطوة تأتي في إطار مواكبة متطلبات الشركات التي تسعى إلى توفير بيئات عمل هجينة ومرنة.





ومن المتوقع أن تتضمن 98% من الاجتماعات المستقبلية مشاركًا واحدًا على الأقل يعمل عن بُعد، مما يجعل هذا النمط المختلط من العمل (المزج بين التفاعلات عن بُعد والتفاعلات الشخصية) ذو آثار طويلة الأمد على ثقافة العمل والمشاركة في الفعاليات وحلول مساحات العمل الرقمية. ويتطلب ذلك الاستثمار على نطاق أوسع، خارج قاعة المؤتمرات التقليدية، لإعادة تصور المتطلبات الجديدة للفعاليات والقوى العاملة الهجينة بشكل جذري. وستكون الطريقة التي عملت بها الشركات في فترة ما قبل الجائحة وأثناء انتشار الوباء مختلفة تماماً عن الموجة التالية من بيئات العمل حيث لن تكون كافية التقنيات التقليدية.





وتعليقًا على الإطلاق، قالت ريم أسعد، نائب الرئيس لدى شركة سيسكو في الشرق الأوسط وأفريقيا: “تعد تقنيات سيسكو التعاونية ذات أهمية كبيرة لدى عملائنا. ومع مختلف المزايا التي أضافها الفريق والتي تضم 800 ميزة وجهاز جديد منذ شهر سبتمبر، أصبح لدينا حلول الاجتماعات والمكالمات والرسائل وإدارة الفعاليات الأكثر شمولاً في السوق والتي تدعم مستقبل العمل الهجين”.





حزمة Webex Suite الجديدة كليًا هي أول مجموعة تقنيات في القطاع مخصصة للعمل الهجين وتجمع بين تقنيات المراسلة الخاصة بالأعمال والاجتماعات والمكالمات والاستبيانات والفعاليات في حزمة واحدة بتكلفة أقل بنسبة 40% من الأسعار المعتادة. وتمت إعادة ابتكار هوية وشعار Webex الجديد الذي تم الكشف عنه اليوم ليعكس الهدف والقيمة القوية التي تقدمها منصة Webex إلى السوق وعملائها وحياة الناس.





منصة تنفيذ وإدارة كاملة للفعاليات والتي ستكون ضرورية في الجيل الجديد من الفعاليات الهجينة. وستصبح الإمكانات الكاملة لأول تجربة فعالية شاملة في القطاع متاحة على نطاق واسع عند الانتهاء من استحواذ شركة سيسكو على منصة Socio.





الاستطلاعات والاختبارات والأسئلة والأجوبة والمزيد بدعم من Slido، الحل الأول في القطاع للتفاعل مع الجمهور والذي يتم دمجه في مختلف التجارب التعاونية. وأصبحت الاستطلاعات متوفرة الآن في الاجتماعات Meetings وسيتم طرحها قريبًا في الفعاليات Events.





استلهاماً من قدرات Webex الرائدة في مجال إزالة الضوضاء وتحسين وضوح الكلام، سيكون لدى المستخدمين القدرة الجديدة على تحسين وضوح الكلام لمساحات العمل البعيدة والمشتركة من خلال My Voice Only للتخلص من ضوضاء الخلفية، بما في ذلك التحدث من الأشخاص في الخلفية، والتركيز على خطاب المتحدث الرئيسي فقط. وستتوفر My Voice Only في جميع أنحاء العالم في شهر أغسطس 2021.





أعلن في وقت سابق من هذا العام توفير People Focus في منصة Webex خلال عام 2021. ويستخدم People Focus تعلم الآلة وتقنية الذكاء الاصطناعي لإعادة التركيز على المشاركين في الاجتماع بشكل فردي والذين ينتشرون عبر أنحاء غرفة الاجتماعات مما يسمح للمشاركين عن بعد بالشعور بأنهم أكثر اتصالًا ويفيد جميع الحاضرين في الاجتماع من رؤية لغة الجسد وتعبيرات الوجه والمزيد.





توفر Webex Desk جهاز تعاون قوي متعدد الإمكانات ومصمم للمكتب في العمل أو المنزل.





وستتوفر تجارب التعاون الغنية مع تفاعلات اللمس الحديثة عبر RoomOS الذي يربط مهام سير العمل بمستوى تبديل أقل، بالإضافة إلى منصة Webex Assistant Skills التي توفر مجموعة إضافات مذهلة مدعمة بالصوت لدمج المزيد من عناصر التحكم والمحتوى والتطبيقات بسلاسة وسهولة في أجهزة Webex.





ستتوفر ميزة منع فقدان البيانات في الوقت الفعلي لمنصة Webex، والتي تعمل تلقائيًا على حظر المعلومات السرية وإزالتها في تطبيق المراسلة. ومن خلال منع فقدان البيانات في الوقت الفعلي، يُحظر المستخدمين من نشر المحتوى المصنف بدلاً من تنقيح المحتوى أو حذفه بعد نشره. إضافة إلى ذلك، سيتمكن عملاء Webex الأوروبيون من استضافة المحتوى الخاص بهم ومعالجته داخل الاتحاد الأوروبي.





وسيستفيد مستخدمو Webex أيضًا من خيارات التشفير المعززة من طرف إلى طرف، بما في ذلك تعزيز التشفير من طرف إلى طرف عبر التحقق من الهوية. بمعنى آخر، لن يضطر العملاء للاختيار بين سهولة الاستخدام والأمان وسيحصلون عليهما معًا.





تتوفر Webex Suite بسعر أقل بنسبة 40% من الأسعار الاعتيادية.