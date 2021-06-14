حماه الوطن: نسعى لنقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الدول الشقيقة

قال اللواء طارق نصير، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ وأمين عام حزب حماه الوطن وعضو البرلمان العربي، إنه سعيد بالمشاركة في الاحتفالية الخاصة بتكريم "شباب منحة ناصر للقيادة الدولية" وهى المنحة التي اطلقتها وزارة الشباب والرياضة، والهدف منها بناء قيادات للمستقبل قادرين على تحمل المسئولية في عالم تزداد فيه الصعوبات وتتنوع فيه التحديات.



وأكد "نصير" أن هذه المنحة تحمل في طياتها بعدين مهمين، البعد الأول يتعلق بقيمة الرئيس جمال عبد الناصر، فهو زعيم ملهم استطاع ان يبنى دولته المستقلة، بل ونجح في تحقيق الإستقلال للعديد من الدول. ومما يلفت الانتباه في هذا الخصوص أنه حقق ذلك وهو في مرحلة شبابه؛ حيث تحمل هو ورفاقه المسئولية في تحقيق الاستقلال الوطنى وبناء دولة وطنية قادرة على مواجهة التحديات، أما البعد الثانى في مسمى المنحة وهو القيادة الدولية، إنما تعكس أهمية البعد الدولى في كسب الشباب فهما للواقع الدولى بصعوباته وتحدياته وأزماته، وذلك لهدف اكسابكم المهارات والمعارف لتأهيلهم للقيادة الدولية، بالإضافة إلى أن اختيار الوزارة لهذا الاسم يعكس تلاحم القارات الثلاث 《فريقيا واسيا وامريكا اللاتينية》 وهو ما يساهم في التعاون بين الجنوب.



وأشار إلى أن مصر منذ ثورة الثلاثين من يونيو 2013 ومع تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى السلطة في يونيو 2014 أي قبل سبع سنوات من اليوم، أدركت أن بناء المستقبل يحتاج إلى كوادر شبابية مؤهلة ومثقفة وواعية لحجم التحدى وصعوبة المرحلة، وأنه من دون ذلك لن تستطيع دول الجنوب أن تلحق بركب الحضارة والتقدم. وعلى هذا فقد اتخذت الدولة المصرية قرارات جريئة هدفت جميعها إلى تمكين الشباب، سياسيا واقتصاديا وثقافيا وتعليميا، إدراكا لمتطلبات المرحلة الراهنة، فكانت مؤتمرات الشباب الدولية والمحلية، وكذلك التجربة البرلمانية التي شارك فيها الشباب في مجلس النواب السابق والبرلمان الحالي بمجلسي "النواب والشيوخ"، وأيضا تجربة نواب الوزراء والمحافظين.



وأوضح "عضو البرلمان العربي" أن الدولة المصرية تسعى اليوم من خلال هذه المنحة الدولية أن تنقل التجربة المصرية في تمكين الشباب إلى الدول الشقيقة والصديقة في قارات الجنوب (أفريقيا وآسيا وامريكا اللاتينية)، لافتا إلى أن بناء المستقبل يتطلب شباب واعد لديه الطموح ولديه الإمكانات لتحقيق هذا الطموح، وهو ما تستهدفه هذه المنحة المصرية لبناء شباب المستقبل، مؤكدًا على أن الدولة المصرية كانت وستظل واحة لنشر العلم والمعرفة في مختلف ربوع العالم.



يذكر أن: منحة ناصر للقيادة الدولية" تنظمها وزارة الشباب والرياضة تحت شعار "تعاون الجنوب جنوب" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 1 إلي 16 يونيو 2021، وبمشاركة 120 قيادة شابة علي مستوي ثلاثة قارات 《آسيا وافريقيا وأمريكا اللاتينية》.