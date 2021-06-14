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ننشر مواصفات وأسعار سيارة فورد مارفيك البيك أب الجديدة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:30 م
فورد مارفيك
فورد مارفيك
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أعلنت شركة فورد الأمريكية الكشف عن أحدث سياراتها البيك أب مارفيك 2022 كأصغر وأرخص سيارة في المجموعة.

تقع مارفيك أسف شقيقتها رانجر، وتأتي على قاعدة عجلات برونكو سبورت ما يعني أنها ستأتي بنظام الدفع الأمامي الأساسي، أو الرباعي الاختياري. ويمكن مشاهد شيء من التشابه في التصميم الخارجي بين السيارتين والذي يبدو أكثر وضوحاً في التصميم الداخلي.

كما قال مدير تسويق مجموعة شاحنات فورد Todd Eckert: "مافريك لا تشبه أي شيء آخر هناك. إنها شاحنة رائعة المظهر تتميز بأربعة أبواب مع مساحة لخمسة أشخاص بالغين ومحرك قياسي هجين باقتصاد وقود يتفوق على هوندا سيفيك، وقدرات سحب لرحلات عطلة نهاية الأسبوع أو للمشاريع".

وتابع: "السيارة تتحدى الوضع الراهن والصور النمطية لما يمكن أن تكون عليه الشاحنة الصغيرة".

تحمل مارفيك الأساسية محركات هجين تتألف من محرك وقود سعة 2.5 لتر 4 سلندر ينتج 162 حصان ومحرك كهربائي ينتج 126 حصان، تعمل هذه الفئة بالدفع الأمامي وتستطيع قطع 805 كيلومتر بالخزان الواحد. ويمكنها سحب 908 كيلوغرام وحمل 680 كيلوغرام.

تأتي الفئة الأعلى بمحرك إيكوبوست 2.0 لتر ينتج 250 حصان ويمكن طلبها بنظام الدفع الكلي، ويمكن لهذه الفئة سحب ما يصل لـ1,814 كيلوغرام.

ستوفر مارفيك شاشة ترفيهية قياس 8 بوصات مع نظام فورد SYNC3 ودعم أنظمة أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما يمكن توفير نقطة اتصال واي فاي تدعم 10 أجهزة، ومع ميزة FordPass Connect سيتمكن الملاك من إيجاد سياراتهم والقيام عن بعد ببعض الأشياء الأساسية مثل قفل وفتح السيار، التحقق من مستوى الوقود، تشغيل المحرك وإيقافه وتشغيل التكييف.

ستأتي السيارة بسعر 20,000 دولار للفئة الأساسية، وهو ما يسمح للعملاء الحصول على سيارة بيك أب بتكاليف ميسورة.

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