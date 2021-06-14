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الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:32 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
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حصل نادي الزمالك على توقيع النيجيري إيزي إيميكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال الساعات القليلة الماضية.

 جاء ذلك ليكون إيميكا بديلًا للمحترف التونسي فرجاني ساسي، والذى رحل عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.

حيث كشف مصدر مطلع، أن عقد إيزي إيميكا مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي فريق دون الرجوع لناديه.

وتابع المصدر، أن الزمالك ينتظر قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من أجل حسم موقف الفريق من الصفقة.

وأشار المصدر، أنه رغم حصول الزمالك على توقيع اللاعب، إلا أن هناك تحفظ من جانب البعض داخل النادي على ضم اللاعب، ويترقب الجميع قرار المدير الفني لحسم الموقف.

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