الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية









حصل نادي الزمالك على توقيع النيجيري إيزي إيميكا، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، خلال الساعات القليلة الماضية.





جاء ذلك ليكون إيميكا بديلًا للمحترف التونسي فرجاني ساسي، والذى رحل عن الفريق بعد انتهاء تعاقده مع الفريق.





حيث كشف مصدر مطلع، أن عقد إيزي إيميكا مع فريقه ينتهي بنهاية الموسم الحالي، ويحق له الانتقال لأي فريق دون الرجوع لناديه.





وتابع المصدر، أن الزمالك ينتظر قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، من أجل حسم موقف الفريق من الصفقة.



