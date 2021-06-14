تعرف على أعمام وعمّات الرسول

نقدم لكم في السطور التالية، لمحات من حياة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وعائلته، مثل أعمامه وعمّاته.





لم يُسلِمْ من أعمام الرسول -عليه السلام- إلا اثنان، وهما: حمزة بن عبد المطلب وهو سيّد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله، والعباس بن عبدالمطلب، وهو أصغرُ أعمامه سنّاً، أمّا باقي أعمامه فهم أبو طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، وأبو لهب، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، والزبير بن عبد الطلب، وعبد الكعبة، والمقوم، والغيداق، واسمه في الأصل مُصعب، والمغيرة، الذي كان يُلقب "حجل"، وضرار، وقثم.



