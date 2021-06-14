Advertisements

تعرف على أعمام وعمّات الرسول

الإثنين 14/يونيو/2021 - 06:44 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
Advertisements
نقدم لكم في السطور التالية، لمحات من حياة الرسول _صلى الله عليه وسلم_ وعائلته، مثل أعمامه وعمّاته.

لم يُسلِمْ من أعمام الرسول -عليه السلام- إلا اثنان، وهما: حمزة بن عبد المطلب وهو سيّد الشهداء وأسد الله وأسد رسوله، والعباس بن عبدالمطلب، وهو أصغرُ أعمامه سنّاً، أمّا باقي أعمامه فهم أبو طالب، واسمه عبد مناف بن عبد المطلب، وأبو لهب، واسمه عبد العزى بن عبد المطلب، والزبير بن عبد الطلب، وعبد الكعبة، والمقوم، والغيداق، واسمه في الأصل مُصعب، والمغيرة، الذي كان يُلقب "حجل"، وضرار، وقثم. 

يُقال أيضاً إنّ له عمٌّ واسمه نوفل، أمّا عماتُه، فهنّ: أروى، وعاتكة، وأميمة، وبرة، وأم حكيم البيضاء، وصفيّة وهي أمّ الزبير بن العوام، وقد أسلمت منهن عمتُه صفيّة، وهناك اختلافٌ حول إسلام كلٍّ من عاتكة وأروى.

أخبار تهمك

حقيقة عودة خاميس رودريجيز إلى ريال مدريد

منذ ساعة

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من نصف ساعة

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 7 ساعات

10 معلومات لا تفوتك عن المغربي إدريس فتوحي صفقة الزمالك المنتظرة (تقرير)

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ حوالي 22 ساعة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 4 ساعات

إحداهما في البريميرليج.. الأهلي يستهدف صفقتين من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 7 دقيقة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 3 ساعات

تعديل موعد مباراة الأهلي والترجي بدوري أبطال إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. بيراميدز يفاوض نجم الزمالك

منذ ساعتين و 28 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

06:32 م

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

12:01 م

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

03:18 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة