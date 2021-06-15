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وزيرة البيئة: مصر نفذت أكبر مشروع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:45 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
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قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إنّ الوزارة طرحت أفكار ووضعت استراتيجيات أسفرت عن ظهور مشروعات قومية جديدة وحققت مصر طفرة في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل تنفيذ أكبر مشروع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية (مشروع بنبان) بمشاركة من القطاع الخاص بعد تحديد تعريفة الطاقة الجديدة والمتجددة، وأيضا مشروعات النقل خاصة مع قرب الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، سواء مشروع المونورويل أو النقل الكهربي والنقل الجماعي وتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر"التمويل المستدام والاستثمار الأخضر"، بحضور كبرى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع المصرفي وعدد من شركاء التنمية

وأكدت "فؤاد"، على الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر بما يشمله من تحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأبعاد البيئية، إلى مشروعات ونماذج توضح كيفية التحول إلى تطبيق الإقتصاد الأخضر في مصر مثل البيوجاز والحد من استخدام أكياس البلاستيك وإعادة تدوير قش الأرز.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بمبادرة القطاع الخاص لأول ملتقى للتعافي الأخضر والتي يلزم فيها نفسه بمجموعة من المبادئ التي تسهل عملية التعافي الأخضر، ودور المجتمع المدنى نحو التحول للاقتصاد الأخضر كشريك هام، مشيرة أيضا إلى دور القطاع المصرفي في تبني مشروعات مثل النقل المستدام والسياحة البيئية والاستثمار في المخلفات.

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