وزيرة البيئة: مصر نفذت أكبر مشروع في الشرق الأوسط للطاقة الشمسية

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر"التمويل المستدام والاستثمار الأخضر"، بحضور كبرى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الدولية والقطاع المصرفي وعدد من شركاء التنمية

وأكدت "فؤاد"، على الخطوات الجادة التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر بما يشمله من تحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأبعاد البيئية، إلى مشروعات ونماذج توضح كيفية التحول إلى تطبيق الإقتصاد الأخضر في مصر مثل البيوجاز والحد من استخدام أكياس البلاستيك وإعادة تدوير قش الأرز.



