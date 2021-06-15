وزيرة البيئة تعلن موعد افتتاح أول وحدة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالفيوم

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة اتخذت خطوات جادة خلال السنوات الماضية لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر بما يشمله من تحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأبعاد البيئية، إلى مشروعات ونماذج توضح كيفية التحول إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر مثل البيوجاز والحد من استخدام أكياس البلاستيك وإعادة تدوير قش الأرز.





جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر"، بحضور كبرى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع المصرفي وعدد من شركاء التنمية.





وأضافت "فؤاد"، أن هناك مجموعة من النماذج التي نُفذت توضح كيفية التحول للاقتصاد الأخضر، ومنها نماذج في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين كافة الوزارات لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا بالتوازي مع صون الموارد الطبيعية، حيث يتم التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة انتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح لدينا ٢٦ شركة ناشئة على مستوى الجمهورية و١٨٠٠ وحدة بيوجاز في ١٢ محافظة كنماذج تجريبية، إلى جانب البعد الاجتماعي من توفير فرص عمل لشباب تلك القرى، والبعد البيئي المتمثل في التخلص الآمن من المخلفات وصون الموارد، وأيضا مشروعات تحويل المخلفات لطاقة كهربية حيث سيتم افتتاح أول وحدة لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم، الأسبوع المقبل، بطاقة ٢.٥ طن / يوميا كنموذج لكسب ثقة القطاع الخاص.



