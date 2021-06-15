Advertisements

وزيرة البيئة تعلن موعد افتتاح أول وحدة لتحويل المخلفات إلى طاقة بالفيوم

الثلاثاء 15/يونيو/2021 - 04:31 ص
ياسمين فؤاد
ياسمين فؤاد
مارينا بشارة
Advertisements
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إن الدولة اتخذت خطوات جادة خلال السنوات الماضية لترجمة مفهوم الاقتصاد الأخضر بما يشمله من تحسين نوعية حياة المواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مع الأخذ في الاعتبار مراعاة الأبعاد البيئية، إلى مشروعات ونماذج توضح كيفية التحول إلى تطبيق الاقتصاد الأخضر في مصر مثل البيوجاز والحد من استخدام أكياس البلاستيك وإعادة تدوير قش الأرز.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقتها نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في الملتقى الثالث لاستراتيجيات التحول نحو الاقتصاد الأخضر "التمويل المستدام والاستثمار الأخضر"، بحضور كبرى شركات القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية والقطاع المصرفي وعدد من شركاء التنمية.

وأضافت "فؤاد"، أن هناك مجموعة من النماذج التي نُفذت توضح كيفية التحول للاقتصاد الأخضر، ومنها نماذج في المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بالتعاون بين كافة الوزارات لتحسين مستوى المعيشة بالريف المصري والقرى الأكثر احتياجًا بالتوازي مع صون الموارد الطبيعية، حيث يتم التوسع في تنفيذ مشروعات البيوجاز التي تقوم على الاستفادة من روث الحيوانات والمخلفات الزراعية بالريف لإعادة انتاج سماد عضوي وغاز حيوي للاستخدام المنزلي، بما يمثل نموذجا للاقتصاد الدوار يحقق بعدا اقتصاديا من خلال ظهور الشركات الناشئة التي دعمتها وزارة البيئة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليصبح لدينا ٢٦ شركة ناشئة على مستوى الجمهورية و١٨٠٠ وحدة بيوجاز في ١٢ محافظة كنماذج تجريبية، إلى جانب البعد الاجتماعي من توفير فرص عمل لشباب تلك القرى، والبعد البيئي المتمثل في التخلص الآمن من المخلفات وصون الموارد، وأيضا مشروعات تحويل المخلفات لطاقة كهربية حيث سيتم افتتاح أول وحدة لتحويل المخلفات لطاقة بالفيوم، الأسبوع المقبل، بطاقة ٢.٥ طن / يوميا كنموذج لكسب ثقة القطاع الخاص.

وأعربت وزيرة البيئة عن سعادتها بمبادرة القطاع الخاص لأول ملتقى للتعافي الأخضر والذي يلزم نفسه من خلالها بمجموعة من المبادئ التي تسهل عملية التعافي الأخضر، ودور المجتمع المدنى نحو التحول للاقتصاد الأخضر كشريك هام، مشيرة أيضا إلى دور القطاع المصرفي في تبني مشروعات مثل النقل المستدام والسياحة البيئية والاستثمار في المخلفات.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ياسمين فؤاد وزيرة البيئة بوابة الفجر الفجر

أخبار تهمك

الزمالك يقترب من ضم ثنائي أجنبي سوبر

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

منذ حوالي 4 ساعات

بـ100 مليون.. عرض خرافي لنجم الزمالك

منذ أقل من ساعة

برشلونة يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 8 ساعات

نجم الزمالك يوافق على تجديد تعاقده

منذ حوالي 5 ساعات

كهربا يحسم قرار رحيله عن الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

نجم الأهلي يتفق مع الزمالك

منذ ساعتين و 46 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 17 ساعة

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. برشلونة يطالب نجمه بالرحيل

منذ حوالي 7 ساعات

ريال مديد يطرد 9 لاعبين لضم مبابي

منذ أقل من ساعة

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ حوالي 10 ساعة

موضوعات متعلقة

وزيرة التخطيط: 691 مشروع أخضر في خطة عام 20-2021 بتكلفة 447.3 مليار جنيه

وزيرة البيئة بندوة الإعلاميين: التعافي الأخضر مسؤولية مشتركة

وزيرة البيئة تبحث فرص الاستثمار في تصميم البرامج والمشروعات التنموية

ياسمين فؤاد: نسعى لخلق قيمة مضافة لمشاركة القطاع الخاص في العمل البيئي

وزيرة البيئة عن افتتاح وحدات بيوجاز المنيا: المشروع ضمن جهود تنفيذ منظومة إدارة المخلفات

وزيرة البيئة: الإدارة المتكاملة للمخلفات من أهم برامج الحد من التلوث

Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:10 ص

عاجل.. متى تحدد الداخلية موعد إعدام صفوت حجازي ومحمد البلتاجي؟

عاجل.. الصحة تعلن البيان اليومي لكورونا: 613 حالة جديدة

12:07 ص

لأول مرة شركة مصرية تصنع المواد الخام لدواء معالج لـ "فيروس سي"

09:17 م

عاجل.. مصرع وإصابة 4 أشخص في حادث ببني سويف

01:36 ص

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة