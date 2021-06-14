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التضامن: إضافة 70 ألف طالب للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:44 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن البرنامج تكافل يهدف للاستثمار في رأس المال البشري، والتنمية من النواحي التعليمية والصحية.

وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة صدى البلد، أنه سوف يتم صرف منح على مدار العام للطلاب «ابتدائي وإعدادي وثانوي»، وهناك توجيه رئاسي بأن تشمل المنح كل الطلاب حتى طلبة الجامعات.

وأشار إلى أنه سيتم إضافة 70 ألف طالب للاستفادة من برنامج تكافل وكرامة، موضحا أن البرنامج يصرف 250 جنيها لكل طالب جامعي –من المستفيدين من البرنامج والذين يحتاجون لدعم مادي- نقديا في الشهر.

واختتم ياسر عبد السلام، مدير العمليات الميدانية ببرنامج تكافل وكرامة بوزارة التضامن الاجتماعي، أن كل من يتقدم للاستفادة من دعم تكافل وكرامة من أصحاب الحالات الشديدة يتم قبوله.

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