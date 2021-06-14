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كارتيرون يطلب ضم نجم الوداد المغربي لتعويض رحيل فرجاني ساسي
الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:44 م
غدير أحمد
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حسم المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، ملف بديل فرجاني ساسي لاعب وسط الأبيض الذي رحل إلى الدوري القطري.
بديل فرجاني ساسي في الزمالك
وأبدى المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك رغبته في ضم صانع ألعاب أجنبي خلال الفترة المقبلة من الانتقالات الصيفية.
من جانبه كشف مصدر داخل نادي الزمالك أن المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأبيض أبدى رغبة في تدعيم الخط الأمامى بالتعاقد مع محترف سوبر تحت رأس الحربة لتعويض رحيل فرجاني ساسي.
وأوضح المصدر أن المدرب الفرنسي طلب التعاقد مع النجم الدولي المغربي وليد الكرتي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الوداد البيضاوي المغربي في سوق الانتقالات الصيفية المقبل.
الجدير بالذكر أن العديد من التقارير الصحفية التونسية أكدت حصول مسؤولي الدجيل القطري على توقيع النجم الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بعد نهاية عقده مع القلعة البيضاء.
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