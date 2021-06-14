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بريطانيا تسجل 7742 إصابة و3 وفيات جديدة بكورونا

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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سجلت وزارة الصحة البريطانية، الاثنين، 7742 إصابة جديدة بفيروس كورونا المسبب لعدوى "كوفيد-19"، بينما تم رصد 3 وفيات جراء المرض.
وأفادت الوزارة، في إحصائية جديدة، بارتفاع حصيلة الإصابات المسجلة بفيروس كورونا في البلاد خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 7742، ليصل إجمالي الحالات إلى مستوى 4573419 إصابة.

وشهدت بريطانيا خلال الأيام الأخيرة ارتفاعا ملموسا لمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 11 يونيو 8125 حالة، ما يمثل أعلى مستوى منذ 26 فبراير 2021، وتراجع في 12 يونيو إلى 7738، وفي 13 يونيو إلى 7490.

وذكرت الوزارة أنها رصدت خلال يوم 3 وفيات جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 127907 أشخاص.

وشهد هذا المؤشر تراجعا حيث وصل يوم 11 يونيو إلى 17 حالة، وفي 12 يونيو إلى 12 وفاة، وفي 13 يونيو 8 وفيات.

كما أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 41.698 مليون شخص، بينهم أكثر من 29.973 مليون حصلوا على الجرعة الثانية.

وتحتل بريطانيا المركز الـ7 عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد والمرتبة الـ6 من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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