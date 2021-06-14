"سياحة النواب" توصي الحكومة بتطوير البنية التحتية في واحة سيوة

ناقشت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا علي، خلال اجتماعها، اليوم الاثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائبة منى عمر، بشأن عدم الاهتمام باستغلال واحة سيوة على الرغم من تعدد مقومات السياحة بها كالعلاجية والبيئية والثقافية وهو ما يعد إهدارا للثروات الطائلة التي نملكها والتي يجب استغلالها حتى تعود بالفائدة على مصر، وذلك بحضور المهندس أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، ورئيس مجلس ومدينة سيوة.



واستعرضت اللجنة ما جاء في طلب الإحاطة، حيث أن واحة سيوة تعد واحدة من بين أهم وأشهر الواحات فى العالم، ومن أشهر مقاصد السياحة الشتوية والتراثية والترفيهية للسياح من مختلف دول العالم، إلى جانب المصريين الذين يتوافدون عليها، من مختلف المحافظات، لقضاء أوقات ممتعة لأن بها مميزات سياحية كثيرة، بالإضافة لخصائها العلاجية، والعيون العذبة، وعيون المياه الكبريتية، وعيون المياه الساخنة، ومشاهدة منظر غروب الشمس على البحيرات المنتشرة حول الواحة.



وأوصت اللجنة بضرورة التنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة لتطوير البنية التحتية والخدمات بمدينة وواحة سيوة، وتقديم التسهيلات اللازمة لتشجيع المستثمرين السياحيين على الاستثمار بها، والإسراع في الانتهاء من مشروع إزدواج الطريق المؤدى إلى سيوة " طريق مرسى مطروح – واحة سيوة "، مطالبة وزارة الطيران المدنى بتوفير رحلات، وكذلك زيادة الطاقة الفندقية وبما يتماشى مع الطبيعة المميزة لسيوة والمحافظة على البيئة.





كما أوصت اللجنة باستغلال نمط السياحة الصحية بشكل علمى يجعلها مصدر جذب سياحى بإنشاء منتجعات طبية بأحدث التقنيات التكنولوجية العالمية، ومخاطبة وزارة السياحة للتواصل مع وزارة التعاون الدولى لتوفير دعم مناسب.

