دعاية لفيلم "العارف".. التفاصيل الكاملة لسرقة صفحات النجوم على "فيسبوك"

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد فهمي، بعدما أعلنت زوجته هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سرقة الصفحة الشخصية لزوجها، وبعدها بقليل تعرضت صفحتها هى الأخرى للسرقة، وكتب عليها: "أنا مش بعيد الدور على مين".

وقام عدد من النجوم بالسخرية والتفاعل مع ما حدث، إلا أن ماحدث ماهو إلا دعاية لفيلمهم الجديد "العارف" والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

"العارف" تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

وعلق حساب يحمل اسم مجدي سليم من رواد "فيسبوك" وجمهور الفنان أحمد فهمي قائلًا: "الموضوع دا ترويج لفيلم العارف طبعًا وباينة أهو، بس دعاية حلوة ومختلفة".

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.