Advertisements

دعاية لفيلم "العارف".. التفاصيل الكاملة لسرقة صفحات النجوم على "فيسبوك"

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
Advertisements

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد فهمي، بعدما أعلنت زوجته هنا الزاهد عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" سرقة الصفحة الشخصية لزوجها، وبعدها بقليل تعرضت صفحتها هى الأخرى للسرقة، وكتب عليها: "أنا مش بعيد الدور على مين".

وقام عدد من النجوم بالسخرية والتفاعل مع ما حدث، إلا أن ماحدث ماهو إلا دعاية لفيلمهم الجديد "العارف" والمقرر طرحه قريبا بدور العرض السينمائية.

 

"العارف" تدور أحداثه حول فكرة حرب العقول الأحداث في وقتنا المعاصر، من خلال قصة يونس الذي يعيش مع زوجته وطفلته الرضيعة في إحدى شقق وسط البلد، ويلجأ إلى سرقة أحد البنوك عن طريق الإنترنت، ويدخل في صراع مع إحدى العصابات الخطيرة.

 

وعلق حساب يحمل اسم مجدي سليم من رواد "فيسبوك" وجمهور الفنان أحمد فهمي قائلًا: "الموضوع دا ترويج لفيلم العارف طبعًا وباينة أهو، بس دعاية حلوة ومختلفة".

 

الفيلم بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.

دعاية لفيلم "العارف".. التفاصيل الكاملة لسرقة صفحات النجوم على "فيسبوك"
دعاية لفيلم "العارف".. التفاصيل الكاملة لسرقة صفحات النجوم على "فيسبوك"
دعاية لفيلم "العارف".. التفاصيل الكاملة لسرقة صفحات النجوم على "فيسبوك"
دعاية لفيلم "العارف".. التفاصيل الكاملة لسرقة صفحات النجوم على "فيسبوك"

أخبار تهمك

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

كارتيرون يطلب ضم نجم الوداد المغربي لتعويض رحيل فرجاني ساسي

منذ 39 دقيقة

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 35 دقيقة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ ثلث ساعة

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 22 دقيقة

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 23 دقيقة

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:01 م

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

03:31 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

08:01 م

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة