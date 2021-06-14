Advertisements

كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى التعاون في مجال اللقاحات

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:45 م
بوابة الفجر
وكالات
Advertisements
دعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية إلى التعاون في مجال اللقاحات، مؤكدة أنها على استعداد للمضي قدما في هذا التعاون إذا وافقت بيونغ يانغ على ذلك.

وبحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد دعا الرئيس الكوري الجنوبية "مون جيه-إن" بيونغ يانغ إلى التعاون في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".

وقال: "إذا لعبت كوريا الجنوبية دورًا كمركز عالمي للقاحات، فستكون كوريا الشمالية بالطبع إحدى الدول التي ستتعاون كوريا الجنوبية معها في مجال اللقاحات".

تصريحات مون جاءت اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، عقب القمة التي جمعتهما في قصر هوفبورغ في فيينا.

وقد اعتبر مراقبون أن موافقة كوريا الشمالية على دعوة سيئول بمثابة بادرة لاستئناف الحوار بين الكوريتين.

ووعد الرئيس الكوري بأن تزيد بلاده من إسهاماتها في مكافحة كورونا، مؤكدا أن الانتصار على الوباء لن يكون إلا بعد "تطعيم الأشخاص في الدول النامية والدول منخفضة الدخل على قدم المساواة".

ووافقه الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، والذي أكد أن التغلب على الجائحة لن يتأتى إلا "بتطعيم الأشخاص في جميع البلدان النامية والبلدان الفقيرة، ومن بينها كوريا الشمالية"، حسب تعبيره.

وتعهد الرئيس النمساوي بمساعدة كوريا الشمالية في مجال توفير اللقاحات لمواطنيها إذا طلبت ذلك، قائلا: "لسنا على علم بما إذا كانت كوريا الشمالية قد اتخذت أي موقف فيما يتعلق بتوفير اللقاحات إليها، ولكنه في حالة وجود أي إشارة من كوريا الشمالية (لطلب المساعدة) فإننا بالطبع سنساعدها".

أخبار تهمك

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة الأرجنتين وتشيلي في كوبا أمريكا 2021

منذ حوالي 4 ساعات

آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

منذ 37 دقيقة

عاجل - موسيماني يصدم نجم الأهلي ويرفض عودته

منذ يوم

بأمر كارتيرون.. الزمالك يستهدف صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 25 دقيقة

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

منذ يوم

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل من اللجنة العليا للفيروسات بشأن الموجة الرابعة لكورونا (فيديو)

منذ حوالي 17 ساعة

كارتيرون يطلب ضم نجم الوداد المغربي لتعويض رحيل فرجاني ساسي

منذ 41 دقيقة

كومان يقرر رحيل ثلاثي ناري لضم صفقة الريال المُنتظرة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ريال مدريد يستهدف ضم نجم تشيلسي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

كارتيرون يستقر على طرد نجم الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

أحمد زيزو يكشف حقيقة رحيله عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

منذ ساعة و 24 دقيقة

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

منذ أقل من ساعتين

عاجل - بشرى سارة في الأهلي قبل مواجهة الترجي

منذ أقل من ساعة
Advertisements
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
03:31 م

عاجل.. نجم الأهلي يوافق على الانتقال إلى الزمالك

عاجل - نجم الزمالك يطلب الرحيل

07:01 م

الأهلي يحصل على توقيع «ميسي مصر»

08:30 م

خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي

08:01 م

الزمالك يقترب من أولى صفقاته الصيفية

06:32 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: حرب أهلية فى إسرائيل

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: «الشهد والدموع» فى «ليالى» أسامة أنور عكاشة

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: «ولاد ناس».. دراما الأسرة من غير فزلكة