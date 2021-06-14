كوريا الجنوبية تدعو جارتها الشمالية إلى التعاون في مجال اللقاحات

دعت كوريا الجنوبية جارتها الشمالية إلى التعاون في مجال اللقاحات، مؤكدة أنها على استعداد للمضي قدما في هذا التعاون إذا وافقت بيونغ يانغ على ذلك.





وبحسب وكالة يونهاب الكورية، فقد دعا الرئيس الكوري الجنوبية "مون جيه-إن" بيونغ يانغ إلى التعاون في مجال توفير لقاحات فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة "سبوتنيك".





وقال: "إذا لعبت كوريا الجنوبية دورًا كمركز عالمي للقاحات، فستكون كوريا الشمالية بالطبع إحدى الدول التي ستتعاون كوريا الجنوبية معها في مجال اللقاحات".





تصريحات مون جاءت اليوم الإثنين خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، عقب القمة التي جمعتهما في قصر هوفبورغ في فيينا.





وقد اعتبر مراقبون أن موافقة كوريا الشمالية على دعوة سيئول بمثابة بادرة لاستئناف الحوار بين الكوريتين.





ووعد الرئيس الكوري بأن تزيد بلاده من إسهاماتها في مكافحة كورونا، مؤكدا أن الانتصار على الوباء لن يكون إلا بعد "تطعيم الأشخاص في الدول النامية والدول منخفضة الدخل على قدم المساواة".





ووافقه الرئيس النمساوي "ألكسندر فان دير بيلين"، والذي أكد أن التغلب على الجائحة لن يتأتى إلا "بتطعيم الأشخاص في جميع البلدان النامية والبلدان الفقيرة، ومن بينها كوريا الشمالية"، حسب تعبيره.





وتعهد الرئيس النمساوي بمساعدة كوريا الشمالية في مجال توفير اللقاحات لمواطنيها إذا طلبت ذلك، قائلا: "لسنا على علم بما إذا كانت كوريا الشمالية قد اتخذت أي موقف فيما يتعلق بتوفير اللقاحات إليها، ولكنه في حالة وجود أي إشارة من كوريا الشمالية (لطلب المساعدة) فإننا بالطبع سنساعدها".



