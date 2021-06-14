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النيابة العامة تتسلم تحقيقات شقة الزمالك.. وتحذير من النائب العام لوسائل الإعلام

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:50 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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تباشر النيابة العامة بإشراف المستشار حمادة الصاوي النائب العام التحقيقات في واقعة العثور على مقتنيات أثرية بوحدة سكنية بحي الزمالك. 

إذ تلقت «النيابة العامة» اليوم الاثنين الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري كتاب «مدير إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية» ومرفقاته، المتضمن إبلاغ «النيابة العامة» بواقعة عثور الإدارة على مقتنيات أثرية وأشياء أخرى تثير شبهة عدد من الجرائم، وذلك حال تنفيذ الإدارة حكمًا قضائيًّا واتخاذها إجراءات حجز على سبيل التحفظ على منقولات وحدة سكنية بحي الزمالك بالقاهرة، وقد شُكِّل فريق من «المكتب الفني للنائب العام» لاتخاذ إجراءات التحقيق في الواقعة.

هذا، وتهيب «النيابة العامة» بالكافة إلى عدم تناول الواقعة بأي صورة وعبر أي وسيلة، والالتزام بما تصدره «النيابة العامة» وحدها دون غيرها في الواقعة من بيانات، باعتبارها الجهة المنوط بها مباشرة التحقيقات فيها، وذلك حرصًا على سلامتها وحسن سير إجراءاتها وصولًا للحقيقة.

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