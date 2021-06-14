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آخر تطورات تجديد عقد ميسي مع برشلونة

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:48 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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كشفت تقارير صحفية إسبانية، عن ظهور تطورات جديده، بشأن مستقبل الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم وقائد برشلونة الإسباني، خلال الموسم المقبل.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة في الشهر الحالي، ولم يعلن الأرجنتيني موقفه من التجديد بشكل علني حتى الآن.
ووفقاً لما ذكرته صحيفة"موندو ديبورتيفو" الإسبانية:"هناك حالة من التفاؤل بشأن استمرار البرغوث داخل صفوف الفريق الكتالوني، رغم عدم وجود أخبار بشأن استمراره في الأيام الأخيرة".

وأشارت:"برشلونة مقتنع تماماً بأن ميسي سيعلن الموافقه على عرض التجديد عقب انتهاء كوبا أمريكا".

وكشفت أن برشلونة أرسل العرض الرسمي إلى خورخي ميسي، والد أفضل لاعب في العالم، منذ عدة أسابيع.
وذكرت الصحيفة أن العرض يتضمن لعب ميسي مع برشلونة لمدة موسمين مقابل 250 مليون يورو تسدد على 10 مواسم، بسبب الوضع المالي للنادي.

وأضافت، بعد ذلك سيصبح ميسي سفيرًا لبرشلونة في الدوري الأمريكي، ويلعب هناك لمدة 3 سنوات على الأرجح مع فريق إنتر ميامي.

وعقب اعتزال ميسي لكرة القدم، سيقدم له برشلونة منصبًا في أي قسم بالنادي يشعر فيه البرغوث بالراحة.

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ميسي برشلونة

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