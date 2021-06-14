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ضبط طن و نصف دواجن فاسدة داخل مجزر غير مرخص بكفر الشيخ

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:52 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تمكنت حملة مشتركة من مباحث التموين ،و مجلس مدينة مطوبس ، ومديرية الطب البيطري ،ومباحث التموين من ضبط طن و507 كيلو دواجن هياكل دواجن ومجزئات دواجن وصدور و اوراك وارجل وكبد وقوانص دواجن غير صالح للاستهلاك الآدمي، بمجزر غير مرخص، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحلات والمطاعم لضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة للبيع والالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية.

أكدت معلومات وتحريات العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بكفر الشيخ، قيام "م.ع.ا"، صاحي مجزر دواجن كائن بندر مطوبس، بتجميع كميات من مقطعات الدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، بغرض إعادة طرحها في الأسواق، مسببًا أضرارًا جسيمة بصحة المواطنين، لتحقيق أرباح مالية بصورة غير مشروعة من وراء البيع.

وتمكنت اللجنة برئاسة جمال فهمي عيد ،رئيس مركز ومدينة وعضوية كلا من أيمن النحراوى ،نائب رئيس مركز ومدينة مطوبس، والدكتور على الفتياني ،مدير الإدارة البيطرية بمطوبس ،والدكتور هنداوي حسام الدين ،رئيس قسم التفتيش على اللحوم والمجازر بمطوبس ،والدكتور الحسيني أحمد هنداوي ،رئيس قسم الوقاية بالإدارة البيطرية بمطوبس ،و محمد أحمد يوسف ،الإداري بالإدارة البيطرية ، وسعد حلبية مفتش الأغذية بالإدارة الصحية ،من ضبط طن و506 كيلو ، عبارة عن 900 كجم هياكل ،240 كجم دواجن كاملة ،150 كجم كبد وقوانص ،96 كجم أرجل ،60 كجم فيليه،» بإجمالي أوزان طن و506 كيلو منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ علي الكميات المضبوطة، وتحرر المحضر اللازم برقم 2249 لسنة 2021 جنح أمن دولة طوارئ مركز مطوبس، وأخطرت النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.

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