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عوض تاج الدين: انحسار الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر

الإثنين 14/يونيو/2021 - 07:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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علق الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، على الوضع الوبائي قائلًا إن نسب الإشغال في المستشفيات سواء العزل أو التي تتعامل مع حالات فيروس كورونا، وكذلك الحالات المتواجدة في غرف العناية المركزة، والحالات التي تحتاج لأجهزة التنفس الصناعي في تناقص حقيقي في الحالات، وهناك أسرة شاغرة، وهذا يعكس الوضع الوبائي العام، موضحا أن هذه الحالات تعكس نسبة مئوية من حالات الإصابة.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم "، إن مصر تشهد انحسارا في الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر، ولكن مازال فيروس كورونا متواجدا في مصر وفي كافة دول العالم، مشددا على ضرورة الاستمرار في اتباع إجراءات التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة حتى مع انخفاض أعداد الإصابات ".

وأضاف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية أن من 90% إلى 95% من أعراض فيروس كورونا هي نفس الأعراض التي يصاب بها الإنسان في فيروسات الإنفلونزا الموسمية، حيث يشعر المريض بحرقة في الزور وآلام الجسم وارتفاع درجة الحرارة.

وتابع مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية:" نحن في فترة وباء وانتشار لـ فيروس كورونا، ويمكن الاشتباه بإصابة أي شخص بفيروس كورونا حال ظهور أعراض عليه، وفي هذه الحالة على الفرد المصاب أن يعزل نفسه ويتابع الأعراض الخاصة به لحين التأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا بإجراء الفحوصات الطبية".

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