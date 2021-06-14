خاص.. عرض خليجي يُنقذ الأهلي من فخ بادجي





كشف مصدر داخل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، عن نجاح لجنة التعاقدات برئاسة أمير توفيق في جلب عرض خليجي لرحيل السنغالي أليو بادجي مهاجم الفريق، بالموسم الجديد.





وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ" الفجر الرياضي "، أن أبها السعودي أبدى رغبته في التوقيع مع المهاجم السنغالي بالصيف المقبل.





وأضاف: "أمير توفيق عكف خلال الأيام الماضية على تسويق اللاعب من أجل الحصول على عرض له، بعدما أبدى بيتسو موسيماني المدير الفني رغبته في عدم بقائه".





وتابع: "من المنتظر أن يصل عرض رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة، من فريق أبها إلى إدارة النادي الأهلي، للاتفاق حول عملية نقل اللاعب".





وكان فريق أبها السعودي نجا من الهبوط للقسم الثاني بالدوري السعودي، عقب احتلاله المركز الثالث عشر برصيد 36 نقطة، ليضمن بقائه بنقطة واحدة ويهبط كل من القادسية والوحدة والعين.





وأنهى بادجي فترة إعارة إلى أنقرة جوتو التركي بالموسم الجاري، عقب هبوط الفريق للقسم الثاني، ويتواجد في إجازة بالوقت الحالي، على أن يعود للتتش مرة أخرى لحسم موقفه.



